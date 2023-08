Avertissement urgent car 12 serpents dangereux sont repérés en liberté dans la région du Royaume-Uni

BRITS a été averti après que 12 serpents dangereux ont été repérés dans une seule région du Royaume-Uni.

Les propriétaires de chiens en particulier ont été invités à faire attention après que 12 additionneurs ont été repérés dans le nord-est de l’Angleterre dans un certain nombre de lieux de promenade populaires jusqu’à présent cette année.

Les Britanniques ont été avertis des dangers posés par les additionneurs (photo d’archive) Crédit : Getty

Jusqu’à présent, des serpents ont été observés à Consett, Stanhope, Battersby et près d’Edmundbyers.

Alors que le nombre de piqûres de vipères a tendance à augmenter à cette période de l’année, les experts disent que les gens ne savent souvent pas ce qu’ils doivent faire s’ils entrent en contact avec l’un des serpents indigènes.

Les additionneurs britanniques ont des marques distinctives, les mâles ayant généralement une couleur gris argenté tandis que les femelles peuvent être cuivrées ou brunes.

Alors que les mâles et les femelles ont un motif en zigzag noir sur le dos, les Britanniques doivent également savoir qu’il existe également des vipères entièrement noires.

Le Woodland Trust affirme qu’ils peuvent mesurer entre 60 et 80 cm, à maturité.

Les additionneurs sont le seul serpent venimeux du Royaume-Uni, mais leur morsure présente généralement peu de danger pour les humains et, dans la plupart des cas, provoque des douleurs et une inflammation.

La gravité des effets dépend du poids, de la santé, de l’âge et de l’endroit où la personne a été mordue.

Les symptômes d’une morsure peuvent se développer assez rapidement, en une ou deux heures, avec des signes d’étourdissements, d’enflure et de décoloration de la peau à l’endroit où la personne a été mordue.

Cependant, la morsure peut être très dangereuse pour les très jeunes, malades ou âgés.

Toute personne mordue doit consulter un médecin si son état s’aggrave.

Les chiens qui sont mordus peuvent également présenter des symptômes qui peuvent inclure une douleur ou un gonflement autour de la zone touchée, ainsi qu’une boiterie.

Les signes plus graves comprennent des gencives pâles, un halètement, une bave et des vomissements ainsi que de la diarrhée.

Dans les cas potentiellement mortels, les chiens peuvent présenter un gonflement autour du cou et du visage, une faiblesse ou des vacillements, des ecchymoses graves et des difficultés respiratoires et peuvent éventuellement s’effondrer.

Toute personne mordue par un vipère doit rester calme, selon les conseils du NHS, car la plupart des cas de morsure de serpent au Royaume-Uni ne sont pas graves.

Une personne affectée doit garder la partie de son corps où elle a été mordue aussi immobile que possible et s’allonger dans la position de récupération et prendre du paracétamol pour la douleur.

Si possible, il est conseillé aux gens de se souvenir du motif de couleur du serpent afin que les médecins puissent mieux traiter la morsure.

Toute personne mordue doit également retirer ses bijoux et desserrer ses vêtements autour de la zone de la morsure en cas de gonflement.

Il est également conseillé aux gens de rester à l’écart du serpent et d’éviter d’essayer d’aspirer le poison de la morsure.

Ils doivent également éviter de prendre de l’aspirine ou de l’ibuprofène, car ils pourraient aggraver le saignement.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez a été mordu par un serpent, vous devez appeler le 999 ou visiter A&E dès que possible.

Si votre chien a été mordu, il est conseillé aux propriétaires de rester calmes afin d’aider leur ami à quatre pattes, selon les experts du Kennel Club.

Comme pour les humains, cela aide si vous pouvez vous rappeler à quoi ressemblait le serpent ou prendre une photo si possible.

Les propriétaires doivent garder leur chien aussi immobile que possible car cela aide à empêcher le venin de se propager et vous devez éviter de toucher la morsure, même si vous appliquez un bandage ou un pansement.

Il est préférable de contacter votre vétérinaire pour lui dire ce qui s’est passé avant de l’emmener.

En avril, les propriétaires de chiens ont également été avertis des dangers que les additionneurs représentent pour les chiens après qu’un chiot a évité de justesse une blessure grave après avoir été mordu lors d’une promenade dans l’Essex.

La RSPCA et d’autres organisations caritatives ont mis en évidence une augmentation de la propagation des serpents et autres reptiles abandonnés en Grande-Bretagne.

Jusqu’à 100 morsures de vipères sur des humains sont signalées chaque année.

La dernière personne à mourir d’une morsure de vipère au Royaume-Uni remonte à 1975 lorsqu’un garçon de cinq ans a été attaqué en Écosse.

Mais une fillette de huit ans a dû être transportée d’urgence à l’hôpital il y a un an après avoir été mordue par un vipère lors d’un pique-nique de Pâques avec sa famille dans le Staffordshire.