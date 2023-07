Avertissement urgent aux voyageurs britanniques pour éviter la plage populaire après une découverte dévastatrice alors qu’une énorme mission de sauvetage est en cours

Les FAMILLES ont été invitées à rester à l’écart d’une plage populaire après que plus de 50 globicéphales aient été retrouvés morts et qu’une importante opération de sauvetage soit toujours en cours.

On a dit aux gens d’éviter Traigh Mhor à North Tolsta, sur l’île écossaise de Lewis, après l’échouement massif de dimanche matin – avec des équipes marines toujours au travail aujourd’hui sur les lieux.

Environ 55 globicéphales ont été retrouvés échoués sur la plage écossaise Crédit : PA

Les sauveteurs ont été appelés pour signaler que des dizaines de mammifères étaient en difficulté vers 7 heures du matin dimanche.

Les rapports initiaux suggéraient qu’il y avait environ 55 animaux composés à la fois d’adultes et de veaux, mais on a rapidement découvert que seulement 15 étaient encore en vie.

British Divers Marine Life Rescue a tenté de renflouer deux des baleines les plus actives qui étaient encore basses dans l’eau à la marée descendante et une s’est échappée.

Cependant, l’autre s’est échoué par la suite et est décédé plus tard, tout comme trois autres.

Vers 15h30, il a été décidé que les baleines restantes devaient être euthanasiées pour des raisons de bien-être.

La cause de l’échouement n’est pas connue, mais on pense que la gousse a peut-être suivi l’une des femelles.

Police Scotland et BDMLR, une organisation caritative, ont maintenant exhorté les gens à rester à l’écart du site.

Le BDMLR a déclaré: « Nous conseillons aux membres du public d’éviter la zone pour s’assurer que nos médecins et autres professionnels peuvent y assister facilement et travailler efficacement afin que l’équipe puisse évaluer les survivants et déterminer ce qui peut être fait. »

L’organisation avait précédemment fait part de ses soupçons sur la façon dont la tragédie s’était produite, à la suite d’une baleine femelle en train d’accoucher.

Ils ont déclaré: « Les globicéphales sont connus pour leurs liens sociaux solides, si souvent lorsqu’une baleine rencontre des difficultés et s’échoue, les autres suivent. »

L’avertissement est venu alors qu’un expert a déclaré aujourd’hui que l’échouage massif de globicéphales était le plus important jamais enregistré en Écosse.

Le Dr Andrew Brownlow, du Scottish Marine Animal Stranding Scheme, a déclaré à Good Morning Scotland de la BBC : « En termes de nombre d’animaux victimes, c’est le plus gros que nous ayons eu.

« Il s’agit de l’un des plus gros échouages ​​massifs de globicéphales auxquels nous ayons jamais été confrontés. »

Il dirige aujourd’hui des travaux pour déterminer la cause de la mort du groupe, ce qui, selon lui, serait une « tâche monumentale ».

Le Dr Brownlow a ajouté: « Ce que nous allons essayer de faire, c’est de trier ces animaux.

« Nous sélectionnerons les animaux qui, selon nous, représentent le mieux le reste de la nacelle et nous assurerons de prélever des échantillons et autant de données que possible sur ceux-ci. Ensuite, c’est simplement une course contre le temps, l’énergie et la météo.

« Nous ferons tout notre possible pour découvrir ce qui se passe ici. »

Les baleines seront emmenées dans un site d’enfouissement à Stornoway pour y être travaillées.

Le Dr Brownlow a déclaré qu’ils seraient enterrés une fois les examens post-mortem terminés.

Les garde-côtes, le service écossais d’incendie et de sauvetage et la police étaient également sur les lieux dimanche.

Le Western Isles Council a déclaré qu’il avait des agents sur les lieux.

BDMLR a ajouté: « Vers 15h30, le vétérinaire local ainsi que les garde-côtes, les pompiers et les secours, et un vétérinaire médico-légal sont arrivés à la conclusion que la plage peu profonde et les vagues agitées rendaient trop dangereux le renflouement des animaux restants.

« Compte tenu de la durée pendant laquelle les globicéphales étaient hors de l’eau en plus des mauvaises conditions, il a été décidé qu’ils devaient être euthanasiés pour des raisons de bien-être.

« Nous tenons à remercier la communauté de Lewis, les garde-côtes de Stornoway, la police, Stornoway et Shawbost Fire and Rescue, SMASS, SSPCA, Civil Air Support, CalMac et bien sûr notre équipe dévouée de médecins qui se sont tous réunis dans leurs efforts pour sauver ces baleines.

« Un triste résultat pour ce pod et évidemment pas le résultat que nous espérions tous. »

Les globicéphales sont de petites baleines caractérisées comme faisant partie de la famille des dauphins.

Un porte-parole des garde-côtes a déclaré: « HM Coastguard a aidé British Divers Marine Life Rescue ce matin à la suite de rapports faisant état d’environ 50 mammifères échoués à Traigh Mhor, sur l’île de Lewis.

« Alerté vers 7h40, les équipes de secours de Stornoway, Bragar et Ness Coastguard ont été envoyées sur les lieux pour assurer la sécurité.

« La police écossaise et le service d’incendie et de sauvetage écossais étaient également présents. »

Les équipes de sauvetage maritime restent sur place sur l’île de Lewis Crédit : PA