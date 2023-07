Avertissement urgent aux voyageurs au Royaume-Uni après l’invasion de créatures venimeuses sur des plages célèbres – comment éviter de se blesser

UN URGENT avertissement de voyage au Royaume-Uni a été émis concernant une invasion de créatures venimeuses sur des plages célèbres – voici comment éviter de se blesser.

Les vacanciers sont priés d’éviter la plage de Cornouailles de Gunwalloe après que des dizaines ont été retrouvées après la marée haute.

Les créatures marines ont des marques brunes qui les font ressembler à une boussole Crédit : Bav Media

La méduse Compass a été repérée sur le rivage de la péninsule de Lizard, où Poldark de la BBC a été filmé.

Les experts de la faune ont conseillé aux nageurs d’être « prudents » et de ne pas toucher les animaux car ils peuvent donner une mauvaise piqûre.

La vacanciere Claire Wilson a déclaré: «Je viens sur cette plage depuis 50 ans et je n’ai jamais vu ces méduses ici auparavant.

“Le sable en était recouvert et il y avait même des baignades dans la mer, donc j’étais vraiment inquiet de pagayer au cas où je marcherais dessus.”

Ils peuvent atteindre jusqu’à un pied de large, soit la taille d’une main.

Leurs 24 longs tentacules minces peuvent continuer à piquer avec leurs tentacules, même lorsqu’ils ne sont pas connectés à leur corps.

Les experts marins disent que l’espèce s’aventure plus près des côtes en raison des températures de plus en plus chaudes de la mer.

Un porte-parole du Cornish Wildlife Trust a déclaré: «Les méduses se reproduisent en masse, puis meurent rapidement, puis sont emportées vers la côte par les vents terrestres, entraînant de multiples échouages ​​comme celui-ci.

« Il vaut toujours la peine d’être prudent avec eux car leur piqûre peut encore être puissante post-mortem s’ils sont encore mouillés. »

Ils peuvent être trouvés dans les eaux britanniques cet été de mai à octobre.

Le Cornish Wildlife Trust a ajouté: « Nous sommes toujours désireux d’entendre parler des échouages ​​marins et demandons au public d’appeler la ligne d’assistance du réseau Marine Strandings au 0345 201 2626 pour les signaler. »

Il est conseillé aux personnes entrant en contact avec une méduse de rincer la zone touchée avec de la mer salée et de l’eau chaude.

L’alerte survient après que les Britanniques se rendant à l’étranger ont été avertis de l’apparition d’une méduse embêtante dans un point chaud de vacances.

Les plages d’Alicante ont été envahies par des méduses « œufs au plat » ces dernières semaines.

Des vidéos prises par des habitants montraient une plage entière couverte de méduses effrayantes et des bébés cachés dans les bas-fonds.