Avertissement urgent aux propriétaires de chiens concernant un danger mortel après une journée à la plage qui se termine par une tragédie

Les propriétaires d’animaux domestiques ont été avertis d’une menace mortelle d’algues après la mort d’un chien moins de 45 minutes après être entré en contact avec lui.

Jan Egginton a perdu son bien-aimé Flat Coated Retriever de deux ans, Cove, au bord du lac Wimbleball à Exmoor.

Jan Egginton avec son chien bien-aimé Cove 1 crédit

Le chien est décédé après une visite au lac Wimbleball dans le parc national d’Exmoor Crédit : Alamy

Maintenant, le Kennel Club avertit les propriétaires d’être à l’affût des algues mortelles.

Mme Eggington de Worcestershire marchait le long du réservoir pendant des vacances d’entraînement avec six autres chiens et leurs propriétaires lorsque Cove s’est arrêté près de poissons morts près du bord du lac.

Bien que le mari de Jan ait réagi rapidement pour éloigner Cove de la zone, les effets rapides de la substance s’étaient malheureusement déjà installés et le chien est décédé moins de 45 minutes plus tard.

Jan a déclaré: « Cove était inoubliable. Il était bien plus qu’un simple chien.

« Mon mari s’est rendu compte pour la première fois que tout n’allait pas bien quand Cove a commencé à tituber alors qu’il revenait du lac, et au moment où je les ai rattrapés, il était déjà paralysé.

« L’aspect effrayant pour moi, c’est que quelque chose de si dangereux, qui n’était même pas dans l’eau, peut tuer votre chien en 45 minutes.

« Nous sommes si prudents avec nos chiens, nous pensons à eux dans tout ce que nous faisons ; nous connaissons tous les aliments et plantes toxiques, et nous étions très conscients des algues bleu-vert, mais un seul coup de poisson suffisait.

« Si l’histoire de Cove peut rendre les autres plus conscients des dangers non seulement dans l’eau, mais aussi autour de l’eau et sauver des vies en conséquence, alors la douleur de partager son histoire en vaudra la peine. »

L’algue bleu-vert, autrement connue sous le nom de cyanobactérie, est une substance qui peut être trouvée dans les sources d’eau telles que les ruisseaux, les lacs, les rivières, les estuaires et la mer, en particulier au milieu et à la fin de l’été, et surtout après les vagues de chaleur.

La substance peut se multiplier rapidement, formant de grandes « efflorescences » qui peuvent contaminer et polluer l’eau en produisant des toxines mortelles pour la faune.

Il existe différents types de toxines au travail, de sorte que les symptômes varient, mais ils peuvent inclure des gouttes, de la fatigue, des vomissements et de la diarrhée, des convulsions, des problèmes respiratoires et une défaillance des organes.

Les symptômes sont généralement rapides mais peuvent être retardés de quelques jours.

L’analyse menée par le Dr Andrew Turner, du Centre des sciences de l’environnement, de la pêche et de l’aquaculture (CEFAS) a confirmé que Cove avait été exposé à des anatoxines, que l’on trouve dans ces efflorescences d’algues bleu-vert.

C’est la première fois au Royaume-Uni qu’un tel incident est scientifiquement confirmé.

Le Kennel Club conseille aux propriétaires d’être conscients de la façon d’identifier les algues bleu-vert et de ne pas laisser leurs chiens nager ou boire ou même y entrer eux-mêmes.

Les signes incluent de l’eau qui apparaît d’une couleur différente, ressemblant souvent à de la soupe aux pois, bien qu’elle puisse même être rouge, brune ou noire.

Les fleurs ne sont pas toujours grandes et peuvent parfois être vues dans de plus petites zones près du rivage.

L’eau peut sentir le moisi, la terre ou l’herbe et vous pouvez parfois voir de la mousse le long du rivage.

Un chien qui aurait été empoisonné par des algues bleu-vert doit être emmené d’urgence chez le vétérinaire.

Bill Lambert, responsable des services de santé, de bien-être et d’élevage au Kennel Club, a déclaré: « L’histoire de Cove est incroyablement pénible et une expérience déchirante pour ses propriétaires.

« Les algues bleues sont très dangereuses pour les chiens et les humains et il est important que les propriétaires prennent des mesures préventives pour éviter le pire.

« Il y a des signes à rechercher pour identifier s’il s’agit de la substance toxique, mais en cas de doute, ne vous approchez pas de l’eau comme les étangs, les ruisseaux, les lacs et les rivières, surtout à cette période de l’année. »

Les incidents d’algues bleues doivent également être signalés à l’Agence de l’environnement via sa hotline incident 24h/24 : 0800 80 70 60.