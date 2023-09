Avertissement urgent aux propriétaires de chiens concernant un danger caché dans votre voiture qui pourrait tuer des animaux en SECONDES

Les propriétaires de CHIENS ont été délivrés un avertissement urgent concernant un danger caché qui pourrait traîner dans votre voiture.

Les substances dangereuses souvent utilisées par les automobilistes, comme l’antigel, pourraient tuer votre chien en quelques secondes seulement.

Les experts suggèrent de garder votre voiture « à l’épreuve des animaux » Crédit : Getty

L’antigel ne mettrait pas de temps à tuer un chien Crédit : Getty – Contributeur

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a alerté les propriétaires de chiens sur une série d’objets toxiques que votre chien pourrait tenter de mâcher.

Cela inclut notamment l’antigel – un liquide utilisé comme liquide de refroidissement du moteur de voiture que la plupart des gens conserveraient quelque part dans leur voiture.

Tout comme vous ne le voudriez pas à proximité des enfants, il ne doit pas être conservé à proximité de vos animaux de compagnie, car les effets peuvent être encore plus dévastateurs.

L’antigel est composé d’éthylène glycol et une fois qu’il pénètre dans le corps et commence à être décomposé, il libère des substances qui peuvent affecter la chimie sanguine, le système nerveux, les reins et le cerveau de votre chien.

Il suffit d’une très petite quantité d’antigel pour que l’animal soit empoisonné.

Si votre animal a réussi à en boire, la FDA vous conseille d’agir rapidement et d’appeler immédiatement le vétérinaire.

Pour l’éviter, votre voiture peut nécessiter une « protection contre les animaux », ce qui impliquerait que tous les liquides nocifs soient tenus à l’écart des pattes indiscrètes.

Cela survient alors que les propriétaires de chiens ont également été avertis du risque mortel de flaques d’eau.

L’eau boueuse peut être dangereuse pour leur santé en raison des bactéries et des toxines potentiellement nocives qui peuvent s’accumuler dans l’eau stagnante.

Un vétérinaire a également indiqué que certaines peluches peuvent être dangereuses pour les chiens et a décrit les trois sortes que vous devriez toujours éviter.

Pendant ce temps, le propriétaire d’un chien a mis en garde les autres contre un type courant de plomb et les horribles brûlures qu’elle a subies.

Elle a exhorté les gens à être prudents lorsqu’ils utilisent des laisses rétractables pour chiens et a comparé les appareils à des « garrots ».