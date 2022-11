Avertissement urgent aux parents de l’école concernant une loi sur la conduite peu connue qui pourrait vous valoir une amende lors de la prise en charge

Un avertissement urgent a été émis aux parents de l’école concernant une loi sur la conduite peu connue qui pourrait vous valoir une amende lors de la prise en charge.

Les automobilistes surpris en train de tourner au ralenti lorsqu’ils s’arrêtent à l’extérieur des écoles peuvent se voir infliger des frais de pénalité.

Père en voiture dépose sa fille devant les portes de l’école Crédit : Getty

Les autorités locales peuvent infliger une amende en vertu du Règlement de 2002 sur la circulation routière (émissions des véhicules).

Le non-respect de cette loi peut entraîner une amende forfaitaire de 20 £, pouvant atteindre 40 £ si elle n’est pas payée dans un délai donné, et les conseils locaux peuvent ajouter une amende supplémentaire en plus de cela.

À Londres, par exemple, les mesures d’émission augmenteront cette amende à 80 £.

Et vous pourriez être traduit en justice si l’infraction est jugée suffisamment grave.

Les recherches du RAC ont révélé que plus du quart (26 %) des automobilistes surpris en train de tourner au ralenti ont été repérés à l’extérieur des bâtiments scolaires.

Alors que l’impact des voitures sur l’environnement est de plus en plus pris en compte, la règle aide à arrêter les émissions inutiles des véhicules.

Le porte-parole de la politique routière du RAC, Nicholas Lyes, a déclaré: “Que ce soit à l’extérieur des écoles, en ramassant des parents dans les gares ou dans un parking, nous pouvons tous faire notre part en éteignant nos moteurs et en réduisant nos émissions.”

Laisser tourner le moteur de votre voiture pendant que vous déposez vos enfants à l’école crée suffisamment de pollution pour remplir deux gros porteurs par an.

Laisser une voiture au ralenti pendant seulement 10 minutes crée 1 520 m³ de gaz d’échappement en excès, provoquant des points chauds toxiques aux portes de l’école.

Chaque minute, une voiture qui tourne au ralenti produit suffisamment d’émissions d’échappement pour remplir 150 ballons de produits chimiques dangereux, dont du cyanure.

Ceux-ci peuvent déclencher des problèmes de santé allant des maladies cardiaques et pulmonaires aux accidents vasculaires cérébraux et au cancer et sont particulièrement dommageables pour les enfants.

Le gouvernement a annoncé plusieurs mesures pour améliorer la qualité de l’air. Ils comprennent des subventions pour encourager l’achat de véhicules plus propres, un engagement à mettre fin à la vente de véhicules diesel et essence conventionnels d’ici 2040 et le doublement des investissements dans les itinéraires cyclables et pédestres depuis 2010.

Andrew Marshall de CarMoney a déclaré : « Aujourd’hui plus que jamais, il est important d’être conscient de notre impact sur l’environnement.

“En minimisant la marche au ralenti de la voiture lors de nos trajets quotidiens, les arrêts scolaires et le simple fait d’attendre dans la circulation, nous pouvons contribuer à réduire les émissions de CO2.

“En plus de passer aux véhicules électriques ou aux modèles de voitures hybrides, les automobilistes peuvent être plus attentifs à leurs habitudes de marche au ralenti en coupant leur moteur s’ils attendent pendant de longues périodes.”