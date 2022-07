Avertissement urgent aux parents craignant que leurs enfants ne soient radicalisés pendant les vacances d’été

Les PARENTS doivent se méfier de la radicalisation de leurs enfants pendant les vacances d’été, comme l’a averti la police.

Dans un avertissement sévère, Met Police a déclaré aux parents que les jeunes pourraient être plus susceptibles d’être la proie d’idées extrémistes pendant les longues vacances scolaires lorsqu’ils passent plus de temps seuls et en ligne.

Le Met a averti les parents que leurs enfants pourraient être radicalisés pendant les vacances d’été Crédit : Alamy

Cet été, la force londonienne encourage la famille et les amis à se méfier des signes révélateurs de la radicalisation de leur enfant.

Les indices peuvent inclure des enfants qui cachent à qui ils parlent ou deviennent moins tolérants à l’égard des opinions des autres, par exemple.

La déclaration de la police a ensuite dirigé les parents vers des lignes d’assistance et des informations pour aider leurs enfants à montrer ces signes.

Malheureusement, cet appel brutal fait suite à une augmentation récente du nombre de jeunes faisant l’objet d’enquêtes pour des infractions de terrorisme.

Mais comme un tiers de ces références proviennent généralement des enseignants et du personnel scolaire chaque année, les vacances d’été sont le moment idéal pour que la radicalisation passe inaperçue.

Les enfants ont beaucoup plus de liberté pour passer des heures en ligne au cours des prochaines semaines – sans la surveillance vigilante d’un parent ou d’un tuteur.

Par eux-mêmes, ces enfants pourraient être vulnérables à trébucher et à absorber du matériel extrémiste.

Pour lutter contre le terrorisme, le programme gouvernemental Prevent travaille avec la police et d’autres agences de protection.

La surintendante-détective Jane Corrigan, coordinatrice de London Prevent, a déclaré : « Les causes de la radicalisation sont complexes et variées, et elles peuvent survenir soudainement et rapidement. Le matériel extrémiste trouvé en ligne est souvent un facteur commun.

“C’est en partie la raison pour laquelle nous renouvelons les appels aux parents et aux tuteurs pour qu’ils soient conscients des signes de radicalisation et agissent tôt s’ils constatent un comportement préoccupant.

« Il se peut qu’un jeune devienne moins tolérant vis-à-vis des opinions des autres, ou qu’il ne sache pas à qui il s’adresse. Si vous avez des inquiétudes au sujet de quelqu’un, contactez la ligne d’assistance précoce d’ACT.

“Il s’agit de demander de l’aide tôt pour détourner les personnes vulnérables d’une voie qui mène souvent à des opinions extrémistes enracinées qui peuvent aboutir au terrorisme ou à d’autres crimes.

LES SIGNES DE RADICALISATION Faites attention à ces indicateurs clés de radicalisation chez votre enfant, répertoriés par ACT : Sont-ils de plus en plus isolés de leur famille et de leurs amis ?

Avez-vous l’impression qu’ils parlent comme à partir d’un script ?

Ne sont-ils pas disposés à discuter avec vous de leurs points de vue ?

Deviennent-ils intolérants aux opinions des autres ?

Sont-ils de plus en plus en colère contre des problèmes ou des événements qu’ils jugent injustes ou injustes ?

Sont-ils discrets sur les personnes qu’ils rencontrent en ligne ou en personne ? Dans la plupart des cas, selon ACT, ces signes ne seront pas liés à la radicalisation et il y aura d’autres explications au comportement de votre adolescent. Parlez-leur pour savoir ce qui pourrait les amener à réagir de cette façon, mais n’ignorez pas les comportements qui vous préoccupent.

Une femme, dont le fils adoptif adolescent a été référé à Prevent, a déclaré : « J’ai été tenue au courant et j’ai beaucoup apprécié les retours qui sont restés confidentiels entre nous.

“Dans l’ensemble, je pense que le processus Prevent a été positif pour mon enfant adoptif car il a une prémisse thérapeutique et l’a aidé à organiser ses pensées autour de ce qu’il voulait réellement d’Internet et pourquoi il cherchait du soutien sur Internet.”

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a déclaré : « Nous savons que l’incertitude et les difficultés peuvent créer un terreau fertile pour la haine et la division alors que les extrémistes en profitent pour s’attaquer aux personnes vulnérables.

«Avec la crise croissante du coût de la vie et en particulier pendant l’été lorsque les écoles sont fermées et que les jeunes passent plus de temps en ligne, je crains que les extrémistes ne profitent de cette période pour promouvoir des théories de la haine et du complot sur les réseaux sociaux.

«Nous avons vu un nombre record d’enfants arrêtés récemment pour des infractions à la loi sur le terrorisme et c’est pourquoi il est si important que les amis et la famille agissent sur tout signe indiquant que leurs enfants pourraient être radicalisés.

«Je m’engage à travailler en étroite collaboration avec notre police et nos groupes communautaires de base par le biais de mon fonds d’efforts partagés pour nous assurer que nous faisons tout pour lutter contre l’extrémisme pour nos plus vulnérables.

“Cela implique de s’assurer que les jeunes Londoniens sont en mesure de s’engager dans des activités et des programmes positifs qui renforcent nos communautés contre l’extrémisme et les idéologies viles qui cherchent à nous diviser.”