Avertissement urgent aux parents concernant les crèmes solaires qui ne protégeront pas correctement les enfants cet été

Les PARENTS ont reçu un avertissement urgent concernant les crèmes solaires qui ne protégeront pas correctement leurs enfants cet été.

Des millions de Britanniques se sont prélassés sous le soleil radieux du week-end.

Les parents ont reçu un avertissement urgent concernant les crèmes solaires à éviter Crédit : Getty

Mais ceux qui sortent pendant de longues heures ont été invités à vérifier leur crème solaire pour éviter une erreur courante.

Selon le NHS, la peau des jeunes enfants doit être protégée du soleil lorsque les niveaux d’UV sont élevés car ils sont plus sensibles à la chaleur.

Une protection inadéquate peut entraîner des coups de soleil causés par des rayons nocifs qui, à leur tour, peuvent provoquer un cancer de la peau.

Et sept crèmes solaires particulières ne seraient pas à la hauteur pour les enfants, selon une nouvelle étude de Which ?.

La lotion solaire protectrice Aloha Care d’Hawaiian Tropic, la crème solaire minérale pour le corps SPF 30 d’Ultrasun, la crème solaire sans parfum Green People SPF30 et la crème solaire Tropic Skin Shade SPF 30 sont parmi celles jugées inadéquates par la marque de choix des consommateurs.

Alors que Botanica Sensitive Mineral Fragrace Free SPF 30 d’Alba, Clinique Mineral Sunscreen Lotion for Body SPF 30 et Hawaiian Tropic Mineral Protective Sun Milk SPF 30 sont également sur la liste des interdits pour les parents qui cherchent à protéger leurs enfants.

Dans leur critique de Hawaiian Tropic, Which? a déclaré: « La lotion solaire protectrice Hawaiian Tropic Aloha Care SPF30 prétend être respectueuse des récifs, et le fabricant nous dit qu’elle est certifiée Peta, à absorption rapide et résistante à l’eau.

« Mais lors de nos tests, nous avons constaté qu’il ne fournissait pas le niveau de SPF revendiqué, nous en avons donc fait un Don’t Buy. »

Pendant ce temps, lors de l’examen de Green People, ils ont déclaré: « La crème solaire sans parfum SPF30 de Green People a réussi les tests SPF que nous lui avons soumis, ce qui signifie qu’elle fournit SPF30 comme indiqué.

« Mais il n’a pas fourni une protection suffisante contre les UVA lors de nos tests, ce qui signifie que c’est un Don’t Buy. »

Hawaiian Tropic a répondu à MyLondon en déclarant : « Nous sommes fiers de la qualité et des performances de nos produits, et nous soutenons leur étiquetage.

« Dans le cas précis de notre produit Hawaiian Tropic Aloha Care Protective Sun Lotion SPF 30, nous sommes en total désaccord avec les résultats des tests obtenus par Which ?

« Le facteur de protection solaire de notre produit a été testé par un laboratoire externe indépendant selon la méthode ISO 24444 et a obtenu un résultat SPF de 38,27.

« De plus, après une immersion dans l’eau de 80 minutes, le produit a obtenu un résultat SPF de 36,19. Cela démontre que le produit maintient le niveau de protection bien au-dessus du seuil minimum européen prévu pour la résistance à l’eau. »

Green People a également répondu : « Nous sommes au courant d’un rapport publié dans le numéro de juillet 2022 de Which ? qui a enquêté sur les lotions solaires minérales.

« Le rapport a révélé que la crème solaire sans parfum Green People SPF30 pour le corps fournit le niveau de protection SPF30 revendiqué contre les rayons UVB et protégera donc la peau contre les rougeurs et les brûlures résultant de l’exposition au soleil.

« Bien qu’il y ait peu de différence significative entre les résultats des tests et l’objectif recommandé, nous pouvons vous assurer que nous sommes en train de reformuler et de tester pour garantir que ces produits atteignent la protection minimale de 1/3 comme indiqué dans les recommandations de l’UE.

« La lotion solaire pour enfants a déjà été reformulée selon cette spécification et est disponible sur notre site Web. »