Avertissement urgent aux parents concernant les araignées venimeuses après qu’une fille de dix ans a été “attaquée pendant son sommeil”

Les PARENTS ont été avertis d’être à l’affût des araignées venimeuses après qu’une fillette de 10 ans a été « attaquée dans son sommeil ».

La petite Phoebe-Lee Matthews s’est réveillée le 10 août avec un étrange point noir sur sa lèvre qui a commencé à grossir et à s’assombrir.

Phoebe-Lee Matthews a été mordue par ce que l’on pense être une fausse araignée veuve pendant son sommeil Crédit : Kennedy News

Maman Rachel Wilson craignait que sa fille ne soit paralysée après s’être effondrée quelques jours après avoir été mordue Crédit : Kennedy News

Phoebe-Lee s’est depuis remise de son calvaire mais s’est retrouvée avec un “trou” où elle a été mordue Crédit : Kennedy News

La petite fille a été transportée d’urgence à l’hôpital après s’être effondrée quelques jours après l’attaque de l’araignée Crédit : Kennedy News

Sa mère Rachel Wilson, 35 ans, s’est inquiétée et l’a emmenée chez son médecin généraliste cinq jours plus tard.

Rachel, de Barry, Vale of Glamorgan, au Pays de Galles, a déclaré que l’on pensait à l’origine qu’il s’agissait d’une verrue ou d’un impétigo – une infection bénigne – mais qu’au cours des jours suivants, elle est devenue plus rouge et plus enflée.

Elle est retournée chez le médecin plusieurs fois et a reçu des antibiotiques.

La mère de trois enfants a déclaré que cela avait finalement éclaté et avait commencé à suinter de la “crasse blanche” dans la bouche de sa fille avant de se couvrir de croûtes, ce qui l’a amenée à penser que le pire était passé.

Mais quand Rachel a réveillé Phoebe le lendemain matin, sa température a grimpé et elle s’est effondrée, ce qui l’a obligée à être transportée d’urgence à l’hôpital.

Les médecins lui ont donné des antibiotiques pour combattre l’infection et elle a été libérée le lendemain.

Rachel a dit que deux jours après que la marque est mystérieusement apparue sur le visage de Phoebe, elle a repéré une araignée « d’apparence inhabituelle » sur le palier, qu’elle croit être une fausse veuve qui l’a mordue.

Six semaines après l’épreuve, Phoebe est complètement guérie mais a maintenant un “trou” dans son visage et a des crises de panique chaque nuit où elle est mise au lit.

Rachel veut maintenant sensibiliser à l’importance d’être vigilant autour des araignées et a exhorté les parents à consulter immédiatement un médecin si leur enfant est mordu.

Elle a déclaré à Wales Online: “C’était l’enfer absolu. Il lui a fallu quatre bonnes semaines pour s’en remettre.

«La morsure était vraiment noire avec des taches brunes et il y avait un anneau blanc autour des taches noires. Il était également rouge là où il était enflé. Il a laissé un trou dans son visage.

“Le dermatologue a convenu qu’il s’agissait d’une fausse morsure d’araignée veuve.”

Rachel a décrit l’araignée “inhabituelle” vue sur le palier comme étant une “couleur rose-orange avec un dos de forme étrange”.

Elle a dit qu’elle avait ensuite bouleversé la maison à la recherche d’autres personnes, mais que c’était la seule araignée de la maison.

MARK EST DEVENU PLUS GRAND ET PLUS NOIR

Pendant les jours suivants, sa fille allait bien mais a remarqué que la marque était devenue plus grosse et plus noire et elle l’a donc emmenée voir le médecin généraliste.

Pensant qu’il s’agissait d’une verrue ou d’un impétigo, on lui a donné de la crème à mettre dessus.

Mais comme rien ne s’améliorait, ils retournèrent chez le médecin deux jours plus tard.

Rachel a déclaré: “Je suis retournée chez les médecins et j’ai dit” écoutez, je ne suis toujours pas contente. Ça grossit, quelque chose ne va pas “. Il était vraiment rouge autour du point noir, on pouvait voir qu’il était infecté.

“Le médecin lui a prescrit un antibiotique, j’ai commencé à l’utiliser et le lendemain, elle s’est réveillée et elle était enflée. Sa lèvre était vraiment grosse et elle a dit “Maman, je ne peux pas parler”. Dieu, Jésus’, alors je l’ai ramenée chez le médecin.

“Samedi matin, la tache était apparue et suintait de crasse, donc sa lèvre avait légèrement dégonflé. Le liquide était un mélange de pus clair et blanc.

“J’ai demandé comment elle allait et elle m’a dit ‘ça fuit maman, ça fuit dans ma bouche’ et tout était croustillant alors qu’il essayait de sécher.”

Ayant maintenant éclaté, Rachel espérait que les choses s’amélioreraient maintenant avec l’aide des antibiotiques.

FILLE EFFONDRÉE

Mais le 21 août, Phoebe a empiré.

Rachel a déclaré: “Je l’ai réveillée et je lui ai demandé de descendre pour ses antibiotiques et elle a dit” Maman, je ne me sens pas bien “. J’ai senti sa tête et ses bras, son corps et ses jambes bouillir alors j’ai mis un bande de thermomètre sur son front et il est allé directement à 40 degrés.

“J’ai immédiatement paniqué et lui ai donné du Calpol. J’ai essayé de la faire descendre et elle a dit ‘Je voudrais bien maman mais je ne peux pas bouger mes jambes, elles sont cassées’. J’ai attrapé sa cheville et j’ai plié sa jambe et ça était juste un poids mort et était tout disquette. Je suis allé la mettre debout alors et elle s’est juste effondrée.

“Cela m’a fait peur. Mes enfants ont été malades en attrapant des insectes ou quoi que ce soit, mais je n’ai jamais eu aussi peur. Je paniquais. Je pensais qu’elle avait une septicémie et j’avais peur qu’elle soit paralysée. longtemps est-ce que ça va durer?'”

Elle a ensuite emmené Phoebe en bas pour lui donner du Calpol et des antibiotiques avant de se rendre à l’hôpital Princess of Wales de Bridgend. Elle y a passé la nuit où ils ont augmenté sa dose d’antibiotiques.

Rachel a déclaré: “Elle est redevenue normale maintenant, mais cela l’a marquée. Elle panique tous les soirs quand je la mets au lit. Je dois lever les stores, regarder par les fenêtres et vérifier entre les rideaux.

“Je vérifie constamment chaque pièce. Je dirais aux autres parents que s’ils voient des araignées pour les faire sortir rapidement de la maison, ne prenez même pas le risque. S’ils voient un point noir, emmenez-les directement chez les médecins pour les antibiotiques.”

Le point noir est apparu après quelques jours et la “crasse blanche” a suinté Crédit : Kennedy News

Pendant son hospitalisation, elle a reçu une dose d’antibiotiques Crédit : Kennedy News