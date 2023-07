Avertissement urgent aux parents après qu’une vidéo choquante montre des adultes nageant devant un garçon de 7 ans en train de se noyer alors qu’il coule au fond de la piscine

Les COPS ont lancé un avertissement urgent aux parents après qu’une vidéo choquante a montré des adultes nageant devant un garçon en train de se noyer.

Griffin Emerson, sept ans, nageait dans le fond de la piscine d’un complexe d’appartements à Fenton, dans le Michigan.

Griffin Emerson nageait dans le fond d’une piscine à Fenton, Michigan Crédit : GMA

Dans la vidéo de surveillance, Griffin semble avoir du mal à garder la tête hors de l’eau Crédit : Bureau du shérif

Dans la vidéo de surveillance, Griffin semble avoir du mal à garder la tête hors de l’eau après avoir retiré ses brassards gonflables.

Les gens qui nageaient autour du jeune ne s’en sont pas rendu compte et il a passé une minute entière sous l’eau avant d’être secouru.

Le bureau du shérif du comté de Genesee a maintenant partagé trois conseils avec le grand public.

Elles sont les suivantes : connaître votre environnement, connaître la RCR et apprendre à vos enfants ce qu’il faut rechercher et comment nager.

Noah Roche, 12 ans, et son frère Weston Woods, huit ans, ont repéré Griffin en difficulté avant de passer à l’action.

Heureusement, les garçons ont sauté dans l’eau, ont nagé jusqu’à Griffin et l’ont sorti de la piscine.

La mère du garçon, Sylese Roche, a déclaré qu’il ne respirait pas et qu’il devenait bleu.

Dans la vidéo, elle pratique la RCR sur Griffin jusqu’à ce qu’il commence à cracher de l’eau.

Griffin a été libéré dans les 36 heures suivant l’incident initial et s’est complètement rétabli.

Swanson a déclaré dans une vidéo Facebook Live: « Il y avait deux héros qui ont vu cela et à l’insu de personne, ils ont sauté dans la piscine et ils ont ramassé l’enfant de 7 ans. [and] l’a traîné sur le côté.

« Voici la meilleure partie – les deux sauveteurs ont 12 et 8 ans. »

Tom Kinczkowski, le grand-père de Griffin, a déclaré: « La plupart des héros ne portent pas de capes et ce sont ces gars-là.

« Sans ces gars, il ne serait pas là en ce moment. »

Noah Roche, 12 ans, et son frère Weston Woods, huit ans, ont repéré Griffin en difficulté Crédit : GMA