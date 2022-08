Avertissement urgent aux parents après que des méduses venimeuses se sont échouées sur les plages britanniques à quelques centimètres des enfants qui jouent

Une maman de trois enfants exhorte les parents qui vont à la plage à garder les yeux ouverts après avoir repéré des méduses nageant à quelques centimètres de l’endroit où ses enfants jouaient.

Et Luci Anderson, 25 ans, n’est pas la seule – d’autres ont été proches de la créature marine piquante cet été, faisant craindre qu’ils ne dérivent vers des plages bondées de vacanciers estivaux.

Luci Anderson, 25 ans, a été “choquée” lorsqu’elle a vu deux méduses dans l’eau à côté de ses jeunes fils sur une plage du Suffolk

Un aquariophile pense que Mme Anderson aurait vu des méduses boussoles, qui ont une piqûre désagréable Crédit : Apex News

Mme Anderson a emmené ses fils Harley, sept ans, Archie, quatre ans, et Theodore, un, pour une pagaie à Lowestoft’s North Beach, dans le Suffolk, cette semaine, quand ses yeux ont attrapé quelque chose dans l’eau.

Elle a déclaré: “J’ai vu deux méduses flotter près des garçons – je ne pouvais pas y croire.

“J’étais choqué et inquiet pour les enfants. Ils pagayaient juste à côté des méduses et je leur ai dit de sortir de l’eau tout de suite.”

Mme Anderson s’est rapidement rendue sur Facebook pour avertir les autres parents et a reçu des centaines de réponses sur les méduses, qui sont considérées comme des méduses boussoles.

Elle a déclaré: “Je voulais sensibiliser et exhorter les autres à faire attention.

“Je n’ai jamais été piqué auparavant, mais ce n’est pas quelque chose que je voudrais pour qui que ce soit.

“Je ne laisserai pas mes enfants aller courir dans la mer la prochaine fois sans vérifier d’abord.”

Hannah Sparkes, aquariophile au Great Yarmouth Sealife Centre, pense que ce que Mme Anderson a vu était une méduse boussole.

Mme Sparkes a déclaré: “Ils sont communs dans la moitié sud du Royaume-Uni pendant les mois d’été, probablement en raison du fait qu’ils sont attirés par un climat plus chaud et des températures océaniques plus chaudes.

“Bien qu’ils ne soient pas dangereux, leur piqûre peut être assez douloureuse.”

En cas de piqûre par une méduse boussole, elle a conseillé aux gens de rincer la zone touchée avec de l’eau de mer au lieu d’eau douce.

Mme Sparkes a déclaré: “Les gens devraient également retirer les épines de la peau à l’aide d’une pince à épiler ou même du bord d’une carte bancaire, tremper la zone dans de l’eau très chaude – aussi chaude que possible – pendant au moins 30 minutes.”

Le mois dernier, des méduses portugaises meurtrières ont été découvertes le long des côtes de Cornouailles et du Devon.

La méduse portugaise man o ‘war, dont les tentacules s’étendent sur 160 pieds, aussi longtemps que cinq bus londoniens d’affilée, ont une piqûre assez puissante pour tuer un humain.

Ils se cachent normalement dans le bleu profond, mais le temps chaud les attire vers les plages britanniques.

Mais les méduses ne sont pas les seules créatures marines qui pullulent sur les côtes pendant la canicule.

Les escargots de mer tropicaux – qui tuent l’homme de guerre portugais – font également leur apparition sur les plages de vacances, selon les experts marins.

Et, pas plus tard que la semaine dernière, des milliers d’araignées de mer venimeuses ont envahi un site touristique populaire à Cornwall.

Les méduses portugaises meurtrières de l’homme de guerre sont généralement dans l’océan profond, mais le temps chaud les amène sur les côtes