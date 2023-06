Avertissement urgent aux parents alors que sept millions de jouets de bain populaires sont rappelés suite à des informations selon lesquelles des enfants auraient été « empalés »

Les PARENTS ont reçu un avertissement urgent après qu’un grand nombre de jouets de bain populaires ont été rappelés à la suite d’informations selon lesquelles des enfants auraient été « empalés ».

Plus de sept millions de jouets « Baby Shark » ont été commandés après que les problèmes liés aux enfants soient devenus trop dangereux pour être ignorés.

Environ 7,5 millions de jouets de bain « Baby Shark » sont rappelés Crédit : AP

Le jouet populaire est également stocké dans certaines grandes chaînes britanniques

Le rappel était lié à des problèmes d’enfants glissant et tombant ou assis sur la « nageoire supérieure en plastique dur du requin ».

Les modèles de jouets en question sont les « Jouets de bain Robo Alive Junior Baby Shark Sing & Swim (taille normale) et Robo Alive Junior Mini Baby Shark Swimming Bath Toys (mini-taille) ».

Selon la Commission de sécurité des produits de consommation (CSPC), le modèle de jouet de bain présente « des risques d’empalement, de lacérations et de perforations ».

Bien que le rappel ne soit actuellement actif qu’aux États-Unis, les mêmes jouets sont également vendus aux Britanniques.

D’énormes chaînes telles qu’Argos font partie de celles qui stockent le jouet populaire au Royaume-Uni.

Le CSPC a déclaré que les jouets pleine grandeur rappelés – qui sont disponibles en trois couleurs différentes – ont une ailette en plastique avec des rainures de chaque côté qui mesure environ 7 pouces.

Pendant ce temps, les mini-jouets qui ont été rappelés ont des caractéristiques similaires, mais ne chantent pas lorsqu’ils sont placés dans l’eau.

L’organisme de réglementation a ajouté qu’il y avait eu au moins 12 rapports d’enfants souffrant de blessures par empalement à cause des jouets rappelés de taille normale.

Dans neuf des 12 incidents, des enfants ont reçu des points de suture ou d’autres soins médicaux.

Le rappel intervient après qu’un parent a signalé des problèmes avec le jouet de bain Robo Alive Junior Mini Baby Shark spécifique sur un site de révision en ligne.

En septembre 2022, le parent a affirmé que leur enfant de 19 mois jouait avec le jouet dans la baignoire et avait glissé et était tombé sur la nageoire en plastique dur « causant une coupure et un traumatisme à l’anus ».

Le rapport d’incident disait : « Mon fils est terrifié par les changements de couches et les bains maintenant à cause de sa blessure !

« C’était très traumatisant pour lui et cela ne devrait pas arriver aux enfants de quelqu’un d’autre. »

Le CPSC a déclaré: « Ils ont une nageoire supérieure en plastique dur, mesurent environ 4 pouces du nez à la queue et ont été vendus en trois couleurs: jaune, rose et bleu.

« Ils ont été vendus individuellement, en packs de deux ou trois, et dans le cadre d’un ensemble de jeu Baby Shark Music Water Park. »

Cependant, l’agence indépendante a ajouté qu’il n’y avait eu aucun rapport de blessures causées par les mini-jouets rappelés.

Dans un communiqué, Zuru Toys a déclaré: « Les consommateurs doivent désactiver la nageoire caudale (en la coupant sur le jouet de bain pleine grandeur ou en la pliant sur le jouet de bain mini-taille), marquer le corps du jouet de bain requin avec le mot « rappelé » et le code unique fourni lors de l’enregistrement du rappel, puis téléchargez une photo du produit, montrant qu’il est désactivé et marqué ».

Le Sun a contacté Zuru Toys pour plus de commentaires.