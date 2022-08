Avertissement urgent aux habitants de la ville de « rester en sécurité » alors que le loup déchaîné rôde dans les rues après s’être échappé du zoo

Un avertissement urgent a été lancé aux habitants de la ville pour qu’ils “restent en sécurité” alors qu’un loup déchaîné rôde dans les rues après s’être échappé d’un zoo.

Une meute de loups s’est enfuie par un trou délibérément creusé dans une clôture du zoo du Grand Vancouver plus tôt cette semaine.

Le ministère de l’Environnement a déclaré que quiconque voit un loup devrait rester à l’écart Crédit : Getty

Le zoo a été fermé aux visiteurs Crédit : Nouvelles mondiales

Le zoo a déclaré que la plupart des animaux étaient maintenant de retour en toute sécurité sous leurs soins – mais une recherche effrénée est en cours pour le dernier loup restant.

Le ministère de l’Environnement a déclaré que quiconque voit un loup doit rester à l’écart et signaler immédiatement l’animal aux autorités.

Le service des agents de conservation de la Colombie-Britannique a déclaré à CTV News que les gens devraient «garder leurs distances» s’ils voient les loups.

Le zoo a déclaré que la manière dont ils s’étaient échappés était “suspecte et qu’on pense qu’elle était due à une intention malveillante”.

L’enclos contient généralement neuf loups gris et six oursons – et on ne sait pas combien d’animaux se sont échappés.

Les flics enquêtent sur la façon dont les loups sont sortis du zoo en utilisant un trou dans la clôture qui semblait délibéré.

Une porte-parole de la police a déclaré aux médias locaux: “La GRC enquête sur l’introduction par effraction et le méfait au zoo.

“Je peux juste vous dire qu’il y a eu des dégâts dans l’enclos pour permettre aux loups de sortir.

“À ce stade, il n’y a pas de surveillance, nous n’avons donc aucune information pour indiquer comment ils sont entrés ou suspecter des informations.”

Le zoo est fermé pour le moment.

Un visiteur a déclaré avoir été refoulé du parc en raison d’un “problème avec un animal” et a dit que personne n’était autorisé à entrer pour des raisons de sécurité.

Le zoo a déclaré: “Le zoo du Grand Vancouver travaille avec la GRC de Langley et le BC Conservation Officer Service pour contenir les loups qui ont été trouvés à l’extérieur de leur enclos.

“Il s’agit d’une enquête en cours, suspecte et supposée être due à une intention malveillante.

“La plupart des loups sont de retour sous la garde de notre équipe de santé et de bien-être animal. Le personnel de GVZoo continue de rechercher activement un petit nombre de loups restants portés disparus.

“La GRC de Langley enquête sur ce qui semble être une entrée illégale et du vandalisme.”

Le zoo du Grand Vancouver a été pris dans la controverse dans le passé.

En 2019, une jeune fille a été transportée d’urgence à l’hôpital après avoir été mordue par un ours noir à l’attraction.

La même année, le groupe de défense Zoocheck a découvert que les animaux du zoo souffraient d’un manque d’enrichissement.

Et en 2021, les problèmes se sont poursuivis lorsqu’un employé a été blessé par un jaguar pendant l’alimentation.