Avertissement urgent aux familles de ne pas donner de bouillottes aux enfants alors que les brûlures augmentent

Les FAMILLES ont été averties de ne pas donner de bouillottes aux enfants à l’approche de l’hiver après une augmentation des brûlures.

Les chauffe-lits ont causé 99 blessures graves entre janvier et juin de cette année, contre 68 en 2022.

Crédit : Alay

Une utilisation croissante est attendue comme alternative au chauffage central coûteux.

Ken Dunn, vice-président du Children’s Burns Trust, a déclaré : « L’augmentation significative que nous avons constatée des blessures causées aux enfants par des bouillottes est alarmante.

« À l’approche des mois les plus froids de l’année – couplés au coût de la vie permanent – nous exhortons les familles à éviter d’utiliser des bouillottes pour les enfants.

« Si vous les utilisez à la maison, vous devez vous rappeler deux informations clés sur la façon de les utiliser en toute sécurité.

« Ne les remplissez jamais d’eau bouillante et vérifiez toujours le symbole de fleur en caoutchouc situé sur le goulot qui indique le mois et l’année de fabrication de la bouillotte.

« Toute bouteille de plus de deux ans doit être remplacée.

« En sensibilisant au risque posé par les bouillottes et en éduquant les gens sur la manière la plus sûre de les utiliser – ainsi que sur les premiers soins appropriés en cas de blessure – nous pouvons contribuer à réduire le nombre et les cicatrices de ces blessures dévastatrices. «