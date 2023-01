Avertissement urgent au public car un incendiaire “dangereux”, 19 ans, s’échappe de l’hôpital et est lié à trois incendies en quelques heures

Les COPS ont lancé une alerte précoce au public après qu’un incendiaire “dangereux” s’est échappé de l’hôpital.

Johnny Brady, 19 ans, a été lié à trois incendies depuis qu’il s’est échappé de l’établissement de santé St Andrew’s à Northampton vers 15 h 30 le soir du Nouvel An.

Johnny Brady s’est échappé de l’établissement de santé St Andrew’s à Northampton Crédit : PA

Les flics ont exhorté le public à ne pas l’approcher

Il purge une injonction d’hôpital pour voies de fait graves et incendie criminel.

La police avertit désormais le public “de ne l’approcher en aucune circonstance”.

Brady est décrit comme blanc, 5 pieds 9 et mince et a été vu pour la dernière fois portant un bas de survêtement Adidas noir, un sweat à capuche noir et des baskets noires.

Le surintendant-détective Richard Tompkins a déclaré: “Nous avons des agents qui recherchent activement Johnny, mais il a maintenant disparu depuis près de 24 heures, et sans observations confirmées, nous devenons de plus en plus inquiets.

“Johnny purge une ordonnance d’hôpital pour des condamnations pour incendie criminel et voies de fait graves, c’est pourquoi il est très important que le public ne l’approche en aucune circonstance mais appelle le 999 immédiatement.

“Nous enquêtons sur trois incidents distincts d’incendie criminel de sacs d’ordures, qui se sont produits pendant la nuit, dans des zones situées à quelques kilomètres de l’enceinte de l’hôpital, qui pourraient être liés à Johnny.

“Les incendies criminels ont des conséquences potentiellement mortelles et nous demandons donc au public d’être extrêmement vigilant au sein de leurs communautés locales.

“Si vous voyez quelqu’un agir de manière suspecte près de la propriété ou allumer délibérément des incendies sur des objets tels que des poubelles, veuillez nous appeler immédiatement au 999.”