Avertissement urgent après qu’un surfeur est devenu la SIXIÈME victime d’une attaque de requin à Long Island cet été alors que les patrouilles s’intensifient à New York

Un surfeur TEEN est devenu la sixième victime d’une attaque de requin à Long Island cet été.

Le garçon de 16 ans surfait au large d’une plage de Fire Island lorsqu’il a été mordu le 20 juillet.

Un adolescent de 16 ans a été mordu par un requin au large de Long Island (photo d’archive du requin) Crédit : Alamy

Il a réussi à sortir de l’eau avant d’être transporté d’urgence à l’hôpital pour y être soigné.

Les autorités ont envoyé un hélicoptère pour rechercher le requin mais n’ont pas pu trouver le prédateur, a rapporté 1010 WINS.

Long Island a connu une série d’attaques de requins ces dernières semaines.

Le surfeur Shawn Donnelly, 41 ans, a été renversé de sa planche lorsqu’un requin tigre de sable a attaqué au large de Smith Point Beach le 13 juillet.

Il s’est retrouvé avec une entaille de quatre pouces à la jambe.

Donnelly a révélé qu’il avait frappé le requin pour repousser la bête.

Il a déclaré à NBC New York: “Il a attrapé mon mollet gauche et m’a fait tomber de ma planche… quand je tombais de ma planche, j’ai vu l’aileron et son dos.”

Donnelly a réussi à surfer sur une vague qui l’a ramené au rivage.

Un touriste de 49 ans, originaire de l’Arizona, a également été attaqué par un requin à Seaview Beach le même jour.

Selon le New York Post, la police a déclaré que “le requin est venu par derrière et l’a mordu au poignet gauche et aux fesses”.

John Mullins, 17 ans, qui participait à une formation de sauveteur, a été attaqué par un requin le 7 juillet.

Le sauveteur Zach Gallo, 33 ans, a été mordu alors qu’il effectuait des exercices d’entraînement à Smith Point Beach le 3 juillet.

Il a déclaré à WCBS-TV qu’il ressentait une “douleur aiguë”.

Zach a frappé le requin dans une tentative désespérée de repousser l’attaque.

Le 30 juin, un homme de 57 ans aurait subi une lacération alors qu’il nageait au large de Jones Beach.

La gouverneure de New York, Kathy Hochul, a ordonné aux agences d’État d’augmenter leur patrouille de requins à la lumière de l’augmentation des attaques.

Les autorités ont été contraintes de fermer une partie de Rockaway Beach dans le Queens après qu’un requin a été repéré au large de la côte le 19 juillet.

Don Clavin, un superviseur de Hempstead Town, a déclaré à CNN qu’un sauveteur avait repéré un requin à 25 mètres au large de Long Island le 17 juillet.

Les baigneurs ont été invités à sortir de l’eau après la détection de la bête.

Pendant ce temps, Nauset Beach, Massachusetts a été temporairement fermée après qu’un grand blanc a été repéré.

Au moins dix grands blancs ont été détectés au large de Cape Cod entre le 16 et le 17 juillet, selon l’application Sharktivity.

Près de 30 personnes ont été attaquées par des requins aux États-Unis en 2022, selon des données surprenantes.