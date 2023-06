Avertissement urgent alors qu’une femme britannique a quitté le combat pour la vie après une morsure de serpent d’horreur à quelques mètres de chez elle

Les BRITS sont avertis de surveiller leur pas après qu’une femme se soit battue pour sa vie à la suite d’une morsure de serpent.

Beau Avis promenait son chien le long d’un chemin de campagne à Brentwood, dans l’Essex, lorsqu’un vipère venimeuse a enfoncé ses crocs dans sa cheville exposée.

Les Britanniques sont avertis de surveiller leurs pas après qu’une femme se soit battue pour sa vie à la suite d’une morsure de serpent Crédit : Getty

En quelques minutes, le poison s’est répandu dans le corps de Beau et elle a subi un choc anaphylactique avant d’être transportée d’urgence à l’hôpital.

L’agent des relations publiques, qui portait des sandales au moment de l’attaque, a déclaré au Mirror : « C’était comme si de l’acide était versé sur vos jambes.

« J’ai été mis en réanimation et je dérivais dans et hors de la conscience. »

Les médecins du Queen’s Hospital de Romford ont injecté de l’anti-venin à la jeune femme de 26 ans dans le but de contrôler le poison qui s’était emparé de son corps.

Elle a ensuite reçu de la morphine pour gérer la douleur, mais lorsque la jambe de Beau a enflé pour « doubler de taille », les médecins lui ont donné une deuxième dose d’anti-venin.

Elle a été gardée à l’intérieur pendant deux nuits après l’horreur de mercredi dernier qui a fait jaunir sa jambe.

Et neuf jours après l’attaque, elle a besoin de béquilles pour marcher et souffre toujours, ce qui, selon elle, sent l’accumulation d’acide lactique dans tout son corps.

Réfléchissant à l’horreur, Beau a dit qu’elle avait de la chance d’être à seulement 300 mètres de sa voiture et que l’hôpital avait un anti-venin.

Elle veut maintenant sensibiliser à ce que vous devriez faire si vous êtes mordu par un Adder dans l’espoir que d’autres Britanniques ne traversent pas le même enfer de venin.

Les additionneurs sont le seul serpent venimeux au Royaume-Uni et peuvent mesurer jusqu’à 60 cm de long et nichent généralement sous des tas de bois ou d’autres matériaux.

Environ 100 personnes sont mordues par l’espèce indigène chaque année au Royaume-Uni, mais la plupart (70 %) n’entraînent pas de blessures graves.

Alors qu’ils peuvent être dangereux. ils ne mordent généralement que lorsqu’ils sont menacés, comme lorsqu’ils sont piétinés ou approchés par un chien.

Si vous êtes mordu : restez calme, lavez la piqûre à l’eau claire et vous pouvez utiliser une compresse froide sur la piqûre, mais n’utilisez pas de glace, indique le Service d’information météorologique en montagne.

Gardez le site de la morsure bas et évitez tout « cowboy first eyed » comme aspirer le venin ou essayer de couper des morceaux de votre peau.

Vous devriez alors vous rendre chez A&E même si la morsure ne semble pas grave.