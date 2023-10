Avertissement urgent alors qu’un python de 5 pieds est trouvé dans la maison d’une femme alors que le nombre d’évasions de serpents au Royaume-Uni augmente

Les BRITS ont reçu un avertissement urgent après la découverte d’un python de 5 pieds dans la maison d’une femme.

Cela survient alors que le nombre de serpents en fuite au Royaume-Uni est en augmentation.

Le python a été trouvé au-dessus de la chaudière dans une maison du sud de Londres Crédit : SWNS

Abigail Campbell, agent de sauvetage des animaux, retire le serpent de la cuisine Crédit : SWNS

Une nounou a eu le choc de sa vie lorsqu’elle a découvert le serpent recroquevillé dans la cuisine familiale.

Le python réticulé était assis au sommet de la chaudière de la propriété de Tooting, dans le sud de Londres.

La nounou, choquée, a appelé la RSPCA qui est venue retirer le reptile qui, selon elle, avait été abandonné et s’est glissé dans la maison.

L’agent de sauvetage des animaux Abigail Campbell s’est rendu à la maison de Lucien Road avec son collègue de la RSPCA, Mat Hawkins, le 13 septembre.

Elle a déclaré : « La nounou nous a emmenés, Mat et moi, jusqu’à la cuisine. Elle avait assez peur du serpent, alors elle est restée à l’écart.

« Quand j’ai regardé dans la pièce, j’ai vu le python recroquevillé sur la chaudière de la cuisine.

« Il était probablement là-haut car c’était la partie la plus chaude de la maison et les serpents ont besoin de sources de chaleur externes pour réguler leur température corporelle.

« La nounou pense qu’il est entré dans la chaufferie par une brèche dans le mur depuis le jardin. Nous pensons qu’il s’est enfui ou qu’il a été abandonné à proximité.

« Nous avons placé des affiches ‘Animal trouvé’ dans la région et personne n’a été appelé, nous penchons donc pour l’hypothèse qu’il a été abandonné.

« Il était un peu maigre. Je lui ai donné un coup de coude juste pour être sûr qu’il n’était pas agressif mais il était très calme et m’a permis de le relever sans problème, même s’il s’accrochait très fort au tuyau de la chaudière, il était très fort.

« Il était très froid et est devenu quelque peu vif une fois qu’il a été récupéré, regardant autour de lui et sentant l’air.

« Il a été placé dans un sac en forme de serpent où il s’est à nouveau détendu et s’est recroquevillé. Nous l’avons emmené au South Essex Wildlife Hospital où il se trouve actuellement.

« Malheureusement, il n’est pas rare que nous soyons appelés pour récupérer un serpent abandonné.

« Nous pensons que beaucoup de gens ignorent à quel point ces animaux sont engagés lorsqu’ils les prennent en charge, et nous soupçonnons que la réalité de prendre soin d’eux est devenue trop lourde dans ces cas-là.

« C’est pourquoi nous encourageons toute personne envisageant d’acquérir un animal de compagnie exotique à se renseigner le plus possible sur les besoins de l’animal et à savoir s’il s’agit de l’animal qui lui convient.

« C’est tellement triste que les personnes qui ont du mal à faire face puissent simplement demander de l’aide et des conseils. C’est pourquoi la RSPCA a lancé ses pages Web dédiées au coût de la vie. »

L’organisme de bienfaisance recommanderait toujours aux propriétaires d’investir dans un enclos adapté à l’espèce particulière et que l’enclos soit maintenu en sécurité et verrouillé si nécessaire lorsqu’il n’est pas surveillé.

Les reptiles, en particulier les serpents, peuvent être de très bons artistes de l’évasion et profiteront d’un espace dans la porte d’un enclos ou d’un couvercle mal ajusté.

Si quelqu’un perd un serpent, il existe un certain nombre de sites Web sur les animaux perdus et trouvés où les détails peuvent être enregistrés, notamment PetsLocated.

Il est possible de micropucer les serpents et la RSPCA recommande aux propriétaires de demander à leur vétérinaire exotique de le faire, afin que les serpents puissent être facilement réunis s’ils sont perdus et retrouvés.

Les chiffres de UK Pet Food montrent que le nombre de serpents gardés dans les maisons est passé de 500 000 à 700 000 au cours des 12 derniers mois.

Les pythons, les boa constrictors et les serpents des blés sont les trois espèces les plus populaires à élever.

La RSPCA a déclaré avoir reçu 1 031 rapports impliquant des reptiles l’année dernière.

Le problème est pire pendant les mois d’été, car ils deviennent plus actifs avec les températures plus chaudes.

La Grande-Bretagne compte trois serpents originaires du pays : la vipère, qui est venimeuse ; la couleuvre à collier, inoffensive et souvent présente dans les jardins ; et le serpent lisse.

Une autre raison pour laquelle davantage de serpents s’échappent en été est que certains propriétaires les emmènent dehors pour profiter de la lumière naturelle du soleil, ce qui les amène à se réchauffer et à se déplacer rapidement, a indiqué la RSPCA.

Evie Button, responsable scientifique principale de la RSPCA, a déclaré précédemment : « On pense que de nombreux serpents que les agents de la RSPCA sont appelés à collecter sont des animaux de compagnie en fuite.

|Mais malheureusement, nous devons aussi faire face à de nombreux serpents abandonnés. Nous constatons que de nombreuses personnes ignorent à quel point ces animaux sont engagés lorsqu’ils les prennent en charge, ce qui, selon nous, contribue aux centaines d’animaux qui sont malheureusement abandonnés chaque année lorsque leurs propriétaires ne peuvent plus répondre à leurs besoins.

« Les animaux de compagnie exotiques tels que les serpents finissent souvent sous la garde de la RSPCA après que les gens se rendent compte qu’ils ne sont pas faciles à entretenir ou que la nouveauté s’estompe. »

En juin de cette année, les flics de Birmingham ont été choqués lorsqu’ils ont rencontré un boa constrictor rampant sur la route.

En août de l’année dernière, un père a eu la frayeur de sa vie lorsqu’il a découvert un boa constrictor de 10 pieds de long recroquevillé dans son magasin de bois.