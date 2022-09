Avertissement urgent alors que le Japon se prépare à un SUPER typhon “violent” avec des vents de 170 mph et deux millions de personnes doivent se mettre à l’abri maintenant

DEUX millions de personnes ont reçu l’ordre de se mettre à l’abri immédiatement alors que le Japon se prépare à un super typhon “sans précédent” avec des vents de 170 mph.

L’Agence météorologique japonaise a émis un rare “avertissement spécial” concernant la puissante tempête, qui devrait frapper dimanche la troisième plus grande île du pays, Kyushu.

Les diffuseurs ont déjà diffusé des images de vents violents et de pluie frappant certaines régions Crédit : Twitter

Image satellite montrant le typhon Nanmadol

L’imagerie satellite montre le typhon Nanmadol situé près des îles éloignées du sud du Japon Crédit : AFP

Nanmadol, classé comme super typhon par le Joint Typhoon Warning Center de l’US Navy, a le potentiel d’être la tempête tropicale la plus destructrice à avoir frappé le Japon depuis des décennies.

Samedi soir, le typhon a été classé dans la catégorie supérieure des “violents” – et emballait des rafales allant jusqu’à 168 mph alors qu’il planait à 124 miles au nord de l’île de Minami Daito.

Lorsque la tempête monstre touchera terre, on s’attend à ce qu’elle apporte jusqu’à 20 pouces de pluie.

Les radiodiffuseurs locaux ont déjà diffusé des images de vents violents et de pluie frappant la chaîne d’îles du sud du Japon, Okinawa, à l’approche du puissant typhon.

Nanmadol devrait toucher terre dimanche dans la ville balnéaire de Kagoshima à Kyushu, puis se déplacer vers le nord le lendemain avant de se diriger vers l’île principale du Japon.

Des millions de personnes ont été invitées à évacuer les régions de Kagoshima, Kumamoto et Miyazaki dans la partie sud de l’île.

Ryuta Kurora, le chef de l’unité de prévision de l’Agence météorologique japonaise, a mis en garde contre des vents « violents » et des précipitations record.

Il a déclaré: “Il existe des risques de tempêtes sans précédent, de hautes vagues, d’ondes de tempête et de précipitations record.

“La plus grande prudence est requise. C’est un typhon très dangereux.

“Le vent sera si violent que certaines maisons pourraient s’effondrer.”

Les autorités ont exhorté les gens à trouver un abri ou des bâtiments alternatifs capables de résister aux conditions météorologiques extrêmes.

“S’il vous plaît, emménagez dans des bâtiments solides avant que des vents violents ne commencent à souffler et restez à l’écart des fenêtres, même à l’intérieur de bâtiments solides”, a déclaré Kurora.

Le Japon est actuellement dans la saison des typhons et fait face à environ 20 tempêtes par an – voyant régulièrement de fortes pluies qui provoquent des glissements de terrain ou des crues soudaines.

En 2019, le typhon Hagibis a déferlé sur le Japon alors qu’il accueillait la Coupe du monde de rugby, coûtant la vie à plus de 100 personnes.

Un an plus tôt, le typhon Jebi avait fermé l’aéroport du Kansai à Osaka, tuant 14 personnes.

Et en 2018, des inondations et des glissements de terrain ont tué plus de 200 personnes dans l’ouest du Japon pendant la saison des pluies annuelle du pays.

Avant l’arrivée du typhon Nanmadol, des vols ont été annulés dans les aéroports régionaux et certains services ferroviaires ont été interrompus.

La tempête devrait se courber vers l’est et passer au-dessus de Tokyo mardi, avant de se diriger vers la mer mercredi.

Lorsque la tempête monstre touche terre, elle devrait apporter jusqu’à 20 pouces de pluie Crédit : Twitter