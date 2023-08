Avertissement urgent alors que le chien se bat pour la vie après avoir été en contact avec des méduses mortelles

Les propriétaires d’animaux domestiques ont reçu un avertissement urgent après qu’un chien se soit battu pour sa vie après avoir été en contact avec une méduse mortelle.

Hilary Pullen, 45 ans, avait emmené ses deux chiens courir sur la plage de Talacre au Pays de Galles avant la frayeur choquante.

Ziggy, 18 mois, est tombé gravement malade après être entré en contact avec une méduse mortelle Crédit : Media Wales

La méduse Lion’s Mane s’est échouée sur la plage de Talacre au Pays de Galles Crédit : Media Wales

Elle est tombée sur des méduses échouées et s’est arrêtée pour prendre des photos pendant qu’un de ses chiots, nommé Ziggy, partait en exploration.

Croyant que la méduse était morte, Hilary pensait qu’il n’y avait pas de menace immédiate.

Cependant, Ziggy, qui n’a que 18 mois, est apparu « possédé » après avoir à peine touché la méduse venimeuse.

Le coltriever – un border collie croisé avec un golden retriever – n’a pris que le moindre coup de langue de la méduse à crinière de lion, selon Hilary.

Mais en quelques instants, le pauvre chiot s’est retrouvé à lutter pour respirer, à faire des bruits de déglutition et à avoir la manie de l’herbe.

« C’était comme s’il était possédé », a déclaré Hilary, qui a partagé ce qui s’est passé pour avertir les autres propriétaires de chiens du danger potentiel.

Elle a déclaré à WalesOnline: « Il a dû le lécher car, en 20 à 30 secondes, il a commencé à être violemment malade.

« Il soufflait continuellement pendant 10 minutes et a commencé à vomir alors que son estomac était complètement vide.

« C’était effrayant et pas très agréable à regarder – c’était comme s’il se retournait. »

Le propriétaire inquiet a poursuivi : « Je savais que je devais le ramener à la voiture car il pèse 30 kg et je ne pourrais pas le porter.

« Je l’ai mis en laisse, mais il essayait de manger tout ce qui poussait – tout ce qui lui permettait de remplir son estomac et d’être à nouveau malade. »

Ce n’est que plus tard qu’en utilisant Google Lens, elle a découvert qu’il s’agissait de méduses à crinière de lion, dont les tentacules peuvent encore délivrer une piqûre désagréable longtemps après leur mort.

La créature, considérée comme l’une des plus longues au monde, aurait « la beauté et la morsure d’un lion ».

Hilary, qui travaille pour une entreprise de marketing numérique, s’est précipitée chez elle à Prestatyn avec Ziggy qui avait du mal à respirer et à avaler.

Lorsqu’il est sorti dans le jardin, le chiot en détresse a commencé à manger des touffes d’herbe.

Hilary a déclaré : « Je suis consciente que c’est quelque chose que les chiens font lorsqu’ils sont malades.

«Il mangeait de l’herbe de façon maniaque, essayant juste de mettre quelque chose dans son estomac. C’était comme s’il était possédé. »

Elle a poursuivi : « Il a encore vomi et, sur les conseils de ma mère, j’ai fait du riz et des œufs pour remplir son estomac.

« Il a semblé se calmer un peu mais faisait toujours des bruits bizarres, comme des déglutitions, comme si sa gorge était serrée. »

Après avoir appelé ses vétérinaires, il a été conseillé à Hilary de surveiller la respiration de Ziggy et de ne le faire venir que si elle se détériorait davantage.

Toujours inquiète, elle a commencé à faire ses propres enquêtes – ce qui a conduit à une solution inhabituelle.

Partageant des photos de la méduse sur les réseaux sociaux, accompagnées d’un avertissement, une femme lui a conseillé d’utiliser Piriton, un antihistaminique utilisé pour traiter le rhume des foins.

Le propriétaire de l’animal a écrit : « C’est arrivé à mon chien il y a quelques années et le vétérinaire a conseillé Piriton. C’est un Jack Russell mais la réaction qu’il a eue était effrayante à l’époque.

Un autre propriétaire de chien a accepté et a recommandé à Hilary d’écraser le comprimé car la poudre « passe plus rapidement dans le sang ».

Elle se précipita chez un pharmacien local, acheta Piriton et donna un demi-comprimé à Ziggy.

Une Hilary reconnaissante a déclaré: «Cela a définitivement semblé faire l’affaire.

« À 22 heures, Ziggy buvait et avait l’air plus alerte et je me sentais plus à l’aise pour aller au lit. »

Heureusement, Ziggy semblait s’être bien remis de sa dangereuse rencontre avec des méduses le lendemain matin.

À ce moment-là, Hilary s’était rendue sur les réseaux sociaux pour avertir les autres, en disant: « Ziggy est un assez gros chien, donc je détesterais penser à l’effet que la toxine pourrait avoir sur un petit ou un petit enfant. »

Il est généralement conseillé aux propriétaires de chiens de ne pas administrer Piriton ou d’autres antihistaminiques sans consulter leur vétérinaire.

Les médicaments sont souvent recommandés pour les chiens souffrant de démangeaisons et peuvent également être utilisés chez les chats.