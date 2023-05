Avertissement urgent alors que la peste d’insectes venimeux lanceurs de fléchettes envahira le Royaume-Uni de «mai à juin»

Un avertissement urgent a été émis alors qu’un fléau d’insectes venimeux lanceurs de fléchettes devrait envahir le Royaume-Uni.

Les chenilles toxiques et piquantes sont connues pour se reproduire entre mai et juin et les experts exhortent les Britanniques à faire attention.

Ils disent que les chenilles capillaires de la processionnaire du chêne se déchaînent à travers le Royaume-Uni, et que la peste ne fera qu’empirer à mesure que les mois se réchaufferont.

Les insectes sont connus pour leurs poils venimeux « feu » sur leur corps et les experts demandent maintenant aux gens de signaler toute observation.

Quelque 225 personnes ont été empoisonnées par les insectes l’année dernière, soit quatre fois les 56 en 2021.

Ils peuvent provoquer de vilaines éruptions cutanées, une irritation des yeux et de la gorge, des vomissements, des étourdissements, de la fièvre et des crises d’asthme, avertissent les experts.

Lorsqu’ils sont menacés, les papillons de nuit de deux pouces « déclenchent » des poils et ils peuvent également être transportés par le vent.

Pendant que les chenilles nichent, elles créent des maisons blanches de la taille d’une balle de tennis qui bordent les arbres et d’autres surfaces.

Ces nids sont plus courants au début de l’été, lorsqu’ils se reproduisent, et peuvent apparaître « à n’importe quelle hauteur ».

Les insectes commencent à se reproduire début mai et restent pendant un mois jusqu’en juillet.

Au fur et à mesure que la saison avance, des milliers jaillissent des nids et se regroupent en groupes.

Ils voyagent ensuite en « processions » entre les chênes du Royaume-Uni.

Les insectes présentent un risque pour les humains car ils sont venimeux.

Mais ils menacent principalement les arbres car ils dévorent toutes les feuilles sur leur passage.

Sans eux, ils sont plus vulnérables à la sécheresse et deviennent des cibles faciles pour des légions d’autres ravageurs.

Les chenilles peuvent provoquer des symptômes désagréables en utilisant le stock de barbes velues qui dépassent de leur dos.

Ceux-ci peuvent être tirés en direction d’animaux prédateurs potentiels et d’humains.

Si quelqu’un trouve une procession ou un nid au cours du mois prochain, il a été averti de ne pas s’approcher.

Ils doivent signaler les découvertes potentielles au formulaire en ligne Tree Alert de la Forestry Commission.

Les gens peuvent également signaler les observations via [email protected] ou appeler le 0300 067 4442.

Une grande partie du sud de l’Angleterre a été conquise depuis que les parasites sont arrivés à Londres sur une cargaison d’arbres en 2006 – et le taux de propagation s’accélère.

L’année dernière a été la première où le nombre d' »attaques » a dépassé les 100.