Avertissement urgent alors que la crème solaire Banana Boat est rappelée après la découverte de «niveaux inattendus» de produits chimiques cancérigènes

Un RAPPEL a été émis pour trois lots de sprays solaires Banana Boat Hair & Scalp, selon Edgewell Personal Care Company.

Un examen interne des produits a révélé des traces de benzène, un cancérigène pouvant entraîner la leucémie et d’autres troubles sanguins.

Sprays solaires Banana Boat Hair & Scalp en raison de traces de benzène dans les produits Crédit : Getty

Le benzène est un cancérigène qui peut entraîner la leucémie et d’autres troubles sanguins Crédit : Banana Boat

Le contact avec la peau, l’inhalation ou l’ingestion est généralement la façon dont les gens sont exposés au produit chimique.

Le produit chimique n’est pas un ingrédient du spray solaire, cependant, la FDA a déclaré que “des niveaux inattendus de benzène” provenaient du propulseur des bouteilles.

Edgewater a déclaré n’avoir eu connaissance d’aucune maladie liée au benzène présent dans ses produits et la FDA ne pense pas que l’exposition au produit chimique puisse être particulièrement dangereuse.

“L’exposition quotidienne au benzène dans les produits rappelés ne devrait pas avoir de conséquences néfastes sur la santé selon une évaluation indépendante de la santé utilisant des directives de modélisation d’exposition établies”, a déclaré l’avis de la FDA.

“Banana Boat rappelle volontairement trois lots de production de sprays solaires SPF 30 pour cheveux et cuir chevelu Banana Boat en raison de traces de benzène”, a écrit Banana Boat dans un communiqué publié sur son site Web.

“Nous savons que vous aimez nos produits et nous procédons à ce rappel par prudence. Il est important de noter qu’aucun autre lot de cheveux et cuir chevelu (avant ou après ces codes de lot) et aucun autre produit Banana Boat ne sont concernés par ce rappel et peuvent continuer à être utilisés par les consommateurs en toute sécurité et comme prévu.

“À ce jour, Edgewell n’a reçu aucun événement indésirable lié à ce rappel et nous effectuons ce rappel par prudence et conseillons aux consommateurs de cesser immédiatement d’utiliser le produit concerné et de le jeter de manière appropriée.”

Plus à venir…

