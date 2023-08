Avertissement urgent à des millions de personnes concernant les habitudes d’achat qui pourraient apporter des essaims d’insectes dans votre lit – faites attention

BRITS a reçu un avertissement concernant une habitude d’achat qui pourrait entraîner une infestation d’insectes dans vos lits.

Les cas de punaises de lit ont augmenté de 65 % d’une année sur l’autre, selon Rentokil, et les experts pensent que l’achat d’articles d’occasion pourrait en être la cause.

Les punaises de lit adultes mesurent environ 5 à 7 mm de long Crédit : Alamy

Les insectes peuvent se cacher dans de nombreux endroits de la maison, y compris les cadres de lit, les matelas, les meubles, les vêtements, derrière des photos et sous des morceaux de papier peint.

Les signes révélateurs d’une infestation comprennent des marques de morsures sur votre corps, des taches de sang sur votre literie ainsi que de petites taches brunes sur la literie ou les meubles, qui pourraient être des excréments d’insectes.

Un expert de la London School of Hygiene and Tropical Medicine a indiqué que les personnes qui achètent des meubles sur des sites tels que Facebook Marketplace et eBay pourraient contribuer à l’augmentation des cas.

Le professeur James Logan a également suggéré que davantage de tourisme, de voyages et de changement climatique pourraient également être des facteurs alimentant la hausse.

Le professeur Logan a déclaré au Daily Telegraph: « De toute évidence, nous avons probablement eu une petite accalmie pendant Covid, mais avec les choses qui commencent à revenir aux niveaux d’avant la pandémie en termes de voyages, il est très probable qu’il y aura beaucoup plus de punaises de lit en mouvement. et voyager dans les valises des gens. »

On pense également que les punaises de lit deviennent résistantes aux insecticides et les experts en lutte antiparasitaire peuvent avoir besoin de plusieurs visites dans une propriété car les traitements ne fonctionnent pas toujours du premier coup.

Les commentaires interviennent après qu’un couple séjournant au Cumbria Grand Hotel dans le Lake District s’est vu offrir une compensation de 1 500 £ lorsqu’il s’est plaint de souffrir de morsures.

Le Strathmore Hotel Group, qui gère l’hôtel, a déclaré que les infestations de punaises de lit « augmentaient à un rythme exponentiel ».

Le co-fondateur de la lutte antiparasitaire Merlin Environmental, Adam Juson, a expliqué au Mirror les signes dont vous devez être conscient si vous pensez avoir des punaises de lit.

Juson a déclaré: « Le signe le plus courant de punaises de lit est la piqûre de votre peau, surtout après avoir dormi, mais vous pouvez également reconnaître des taches de sang sur votre literie à cause des piqûres.

« Le caca de punaises de lit peut également apparaître sur la literie et les meubles et ressemble à de petites taches brunes. » Les créatures peuvent vivre pendant un an sans source de nourriture, ce qui les rend très difficiles à affamer.

Il a ajouté: « Ces créatures restent généralement à l’écart pendant la journée et ne sortent pour se nourrir que lorsque les gens dorment. Les punaises de lit détectent le dioxyde de carbone de notre respiration, ce qui leur indique que nous nous reposons à proximité. »

Juson a déclaré que la meilleure façon de se débarrasser des punaises de lit est d’utiliser la chaleur.

Il a déclaré: « Des températures supérieures à 50 degrés Celsius pendant environ 90 minutes élimineront tout problème de punaises de lit, et si vous pensez avoir des punaises de lit, vous pouvez laver votre literie et vos vêtements à chaud, puis les sécher au sèche-linge à température très élevée. . »

Les piqûres de punaises de lit peuvent être traitées en mettant quelque chose de frais dessus pour aider à calmer les démangeaisons et l’enflure.

Toute zone infectée doit être maintenue propre et il est conseillé aux personnes de ne pas gratter les piqûres car cela pourrait entraîner une infection.

Une crème stéroïde douce comme l’hydrocortisone peut également soulager les piqûres de punaises de lit, ainsi que l’utilisation d’antihistaminiques.