Le non-accord coûterait au secteur 1,36 milliard de livres sterling en nouveaux prélèvements sur les exportations, et imposerait également des «coûts énormes» aux importateurs qui seront probablement répercutés sur les consommateurs par des prix plus élevés, a-t-elle averti.

«De nombreux chauffeurs de camion disent qu’ils vont simplement laisser passer la Grande-Bretagne pendant les deux premiers mois de l’année prochaine», a déclaré Damian Green, qui était effectivement vice-Premier ministre du gouvernement de Theresa May. «Cela pourrait évidemment conduire à une menace de pénurie de pièces pour la fabrication et peut-être même de nourriture, etc.

«Nous (serions) exclus du marché. Vous envisagez des droits de douane énormes dans tous les secteurs – 62 p. 100 sur l’agneau, 85 p. 100 sur le boeuf, 51 p. 100 sur le malt et l’orge. Ce serait très sauvage et un coût total de 1,36 milliard de livres sterling en droits de douane.

Même le type d’accord de libre-échange minimaliste recherché par M. Johnson causerait des difficultés à l’agriculture, car cela signifierait une montagne de nouvelles formalités administratives couvrant les contrôles sanitaires et phytosanitaires (SPS) des produits animaux et végétaux.

«Ils n’ont aucune certitude quant à notre relation commerciale avec notre partenaire commercial le plus proche. Je suis assiégée par de nombreuses personnes en ce moment qui veulent savoir, mais je ne peux que planifier le pire et espérer le meilleur.

«Le temps presse et, pendant que nous vivons dans cette période, il est très difficile de faire les derniers préparatifs. Nous avons besoin de 500% de vétérinaires en plus. Nous avons beaucoup de frais avec les bases de données et tout ce qui doit être inclus – contrôles de santé, règles SPS dans les ports – et un mois pour se préparer. «