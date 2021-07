Des AVERTISSEMENTS ont été émis sur le nouveau « Freedom Phone » qui prétend protéger la vie privée et permettre la liberté d’expression sans censure.

Selon l’entreprise et son fondateur Erik Finman, 22 ans, le téléphone vise à « créer un avenir où la communication libre n’est pas interdite par les Big Tech ».

Le téléphone possède son propre magasin d’applications où aucune information n’est censurée, permettant aux clients de lire et de regarder ce qu’ils veulent.

Il contient également des applications conservatrices préchargées, y compris celles qui ont été interdites par d’autres magasins d’applications.

Le Freedom Phone fonctionne avec son propre logiciel FreedomOS et dispose d’un espace mémoire énorme, de processeurs rapides, d’appareils photo avant et arrière et d’une autonomie d’une journée.

Le millionnaire autoproclamé Bitcoin Finman affirme que le téléphone à 500 $, lancé la semaine dernière, est comparable aux meilleurs smartphones du marché.

« Il s’agit de la première réaction majeure contre les grandes entreprises technologiques qui nous ont attaqués – simplement parce qu’elles pensaient différemment », Finman a tweeté.

« Nous reprenons enfin le contrôle. »

Mais le nouvel appareil a beaucoup de « drapeaux rouges », rapporte CNET.

« Le Freedom Phone et son image de marque politiquement conservatrice plairont à beaucoup. Mais rien n’indique que le téléphone, ses revendications de confidentialité ou son évitement de la ‘Big Tech’ fonctionnent comme le suggère Finman », écrit Patrick Holland.

« Le fait que le téléphone soit déjà disponible à la commande – et qu’il y ait plus de boutons d’achat sur le site Web que les spécifications matérielles du téléphone décrivant les capacités du téléphone – sont tous des signaux d’alarme.

« L’absence de détails techniques et le fait que la société accepte déjà de l’argent pour les précommandes renforce notre scepticisme quant à la capacité de la société à répondre à ces commandes ainsi qu’à ses nobles revendications en matière de confidentialité. »

CNET souligne que Finman n’explique pas comment fonctionne le téléphone, ni comment il protège votre vie privée ou votre liberté d’expression.

On ne sait pas non plus si le téléphone pourra exécuter des applications telles qu’Adobe Acrobat, des applications de médias sociaux telles que TikTok ou Snapchat, ou même des applications de rencontres telles que Tinder ou Grindr.

« On ne sait pas non plus comment le téléphone gérerait les détails techniques tels que le traçage IP, les cookies de site Web ou d’autres outils de suivi conventionnels utilisés sur les téléphones et autres appareils électroniques », écrit Holland.

D’autres experts ont averti que l’appareil semble être un téléphone économique d’Asie.

Matthew Hickey, co-fondateur de Hacker House et cyber-professionnel de longue date, a déclaré à Daily Dot : « Cet appareil est un téléphone Android personnalisable et livré directement.

« Ils peuvent être achetés et expédiés en vrac depuis l’Asie avec des logos et une marque personnalisés afin de donner l’apparence d’un téléphone conçu dans un but unique. »

UTILISATION EN CORÉE DU NORD

Hickey a déclaré à Gizmodo: « Sur la base de photographies du site Web de l’entreprise, un certain nombre de détectives Internet ont identifié que l’appareil avait le même facteur de forme, la même forme et la même apparence qu’un Umidigi A9 Pro. »

Il a déclaré que le téléphone était connu pour sa faible sécurité en raison de l’utilisation de processeurs de MediaTek, une société taïwanaise qui fournit des puces pour smartphones.

« Je n’ai jamais rencontré d’appareil MediaTek sécurisé de toute ma vie », a averti Hickey.

« Utiliser MediaTek pour quoi que ce soit et s’attendre à une confidentialité ou à une sécurité est fondamentalement défectueux. »

Hickey a même affirmé que les processeurs de MediaTek sont largement utilisés dans les smartphones dans toute la Corée du Nord en raison de leur « nature hautement personnalisable et de leur barrière de faible sécurité ».

APPROBATION DE CANDACE OWENS

Cela vient après que Candace Owens a apporté son soutien derrière le téléphone.

Le firebrand conservateur a tweeté: « Tellement excité que je me sois associé à une SOLUTION contre Apple et Google. »

Owens a également tweeté un clip d’un live Instagram, parlant à ses abonnés par téléphone et expliquant comment elle en était venue à l’approuver.

Elle a dit qu’elle était furieuse que l’application de médias sociaux conservatrice Parler ait été bannie de l’App Store à la suite des émeutes du 6 janvier, en plus de l’ancien président Trump banni de la plupart des plateformes sociales.

« Un tas de personnes nous ont contactés en disant qu’ils fabriquaient un téléphone », a déclaré Owens, ajoutant qu’on leur avait envoyé un certain nombre de combinés conceptuels différents.

« Certains étaient terribles. Certains étaient pires que terribles », a-t-elle déclaré avant qu’Owens ne reçoive enfin le Freedom Phone.

« Je suis tellement excitée », a-t-elle ajouté. « Vous devez obtenir ce téléphone.

« Je suis sur les réseaux sociaux depuis quatre ans… Je n’ai jamais fait de publication sponsorisée. »

Owens a poursuivi: « Si cela n’aide pas à sauver la nation, je ne le lance pas. »

Selon le site Web de Freedom Phone, les combinés seront expédiés en août et les utilisateurs pourront commencer à les utiliser en insérant simplement leurs anciennes cartes SIM dans leurs nouveaux téléphones.

L’appareil fonctionne avec Verizon, AT&T, T-Mobile, Sprint et tous les autres opérateurs nationaux et internationaux.

Le Sun a contacté Freedom Phone pour commentaires.

