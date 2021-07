Avertissement sur la course aux armements nucléaires des États-Unis avec la Chine alors que 120 sites de lancement de missiles balistiques sont construits dans une « expansion à couper le souffle »

Des images satellites REFROIDISSANTES prises le mois dernier ont révélé que la Chine est en train de construire jusqu’à 120 nouveaux sites de lancement nucléaire dans ce que les experts appellent une « expansion époustouflante » des missiles balistiques du pays.

Les informations inquiétantes selon lesquelles la Chine étend rapidement son arsenal ont laissé les analystes débattre de la meilleure ligne de conduite des États-Unis, certains prétendant que cela devrait inciter à une reprise rapide des pourparlers sur le contrôle des armements.

La Chine construit jusqu’à 120 nouveaux sites de lancement nucléaire Crédit : Getty

Le président chinois Xi Jinping étend son arsenal nucléaire Crédit : AP

Le Washington Post a rapporté en juin que Pékin construisait plus de 100 silos de missiles supplémentaires dans la province du Gansu, au nord-ouest du pays, couvrant un énorme rayon de 700 milles carrés.

Les silos ont été identifiés pour la première fois par des chercheurs du Center for Nonproliferation Studies sur un site où il n’y avait auparavant que 16 silos signalés.

Ces silos peuvent contenir le dernier missile nucléaire chinois, le DF-41.

Les rapports indiquent également que des bunkers souterrains sont construits pour fonctionner comme des centres de lancement, avec des tranchées transportant des câbles vers 10 lanceurs de silos différents.

On ne s’attend pas à ce que chacun de ces nouveaux silos abrite des missiles, disent les experts, mais ils ont insisté sur le fait que les États-Unis doivent agir pour garantir leur autorité.

Matthew Kroenig, ancien conseiller politique principal pour la politique de défense nucléaire et antimissile au bureau du secrétaire à la Défense, a critiqué les affirmations selon lesquelles cela devrait déclencher une tentative de conclure un accord de contrôle des armements avec la Chine.

« Les partisans du contrôle des armements disent que nous ne devrions pas paniquer et que ces nouveaux silos sont uniquement destinés à garantir que les armes nucléaires de la Chine peuvent survivre à une première frappe nucléaire américaine », a-t-il écrit dans le Wall Street Journal.

« Ils disent que la solution réside dans des pourparlers sur le contrôle des armements avec Pékin.

« Cela n’a pas de sens », a-t-il fustigé.

Au lieu de cela, Kroenig a fait valoir : « La Chine s’engage dans une accumulation massive d’armes nucléaires dans le cadre de sa stratégie plus large pour défier le système international basé sur des règles dirigé par les États-Unis, et les États-Unis devront réagir en mettant à jour leur programme nucléaire pour se défendre et le monde libre. »

« Cette accumulation pourrait faire de la Chine un pair nucléaire avec les États-Unis et la Russie, qui ne détiennent chacun pas plus de 1 550 armes nucléaires stratégiques, conformément aux limites du traité New Start », a-t-il ajouté.

‘LA CHINE N’A PAS MOINS DE PUISSANCE’

Kroenig a poursuivi en avertissant que cela signifie que « pour la première fois dans l’histoire, les États-Unis devront faire face à deux adversaires dotés d’arsenaux nucléaires substantiels.

« Dimensionner la force nucléaire américaine pour la parité avec la Russie et traiter la Chine comme une puissance inférieure ne fonctionnera plus », a averti Kroenig.

« Ils ont exhorté à la prudence en présumant que la Chine étend considérablement ses capacités nucléaires et ont noté qu’il s’agissait probablement d’une tentative de rattraper le cache des États-Unis. »

James M. Acton, co-directeur du programme de politique nucléaire au Carnegie Endowment for International Peace, s’est opposé à cela, affirmant qu’il existe de nombreuses raisons pour lesquelles l’expansion n’est pas une cause de panique.

Il a écrit dans un éditorial pour le Washington Post que certains des nouveaux silos sont probablement des leurres sans missiles.

« La Chine a construit un vaste réseau de tunnels pour aider à cacher, et donc à protéger, sa force relativement petite d’ICBM mobiles. Dans la même veine, certains des nouveaux silos peuvent être des mannequins, destinés à compliquer les plans de ciblage américains », a déclaré Acton.

« En fait, la Chine pourrait même envisager de transférer un petit nombre d’ICBM parmi un nombre beaucoup plus grand de silos dans une sorte de » jeu de coquille « . »

C’est une approche qui avait été adoptée par les États-Unis pendant la guerre froide lorsque l’administration Carter prévoyait 4 600 silos pour protéger seulement 200 ICBM MX/Peacekeeper, explique-t-il.

Acton a également averti que la motivation de la Chine dans la construction des silos est « importante pour développer une réponse efficace ».

Il ajoute que les États-Unis « conserveront probablement un arsenal nucléaire beaucoup plus important que la Chine », mais qu’ils pourraient éviter une course aux armements potentielle en traquant les matières fissiles – le plutonium et l’uranium hautement enrichi nécessaires à la production d’armes nucléaires.

« La Chine ne semble actuellement pas produire plus de matières fissiles, bien que l’on craigne qu’elle ne redémarre », a-t-il déclaré.

Pourtant, Koening a de nouveau soutenu que l’approche de la Chine doit être « réaliste ».

« Pour contrer ce défi, les États-Unis devront renforcer leur arsenal nucléaire », a-t-il déclaré.

« Le contrôle des armements peut être poursuivi, mais nous devons être réalistes. La Chine n’a pas l’habitude de négocier des contraintes sur ses forces nucléaires et il est peu probable qu’il commence maintenant, lors d’une expansion massive de son programme. »

Cela survient alors que la Chine constitue un arsenal terrifiant d’armes, notamment des missiles hypersoniques qui voyagent si vite qu’il est impossible de les arrêter.

Certains experts pensent qu’il est temps pour l’administration Biden d’agir Crédit : AP

Le DF-17 peut effectuer une « manœuvre extrême » lorsqu’il se déplace à Mach 10 – environ 7 600 mph – vers une cible, avec un porteur peu susceptible de survivre à un coup direct.

Leurs capteurs sophistiqués, leurs systèmes de guidage et leurs méthodes de propulsion innovantes ont été comparés à la construction de la bombe atomique.

Le commandant du commandement stratégique américain Charles A. Richard a averti que l’arsenal nucléaire chinois pourrait doubler, voire tripler ou quadrupler, au cours de la prochaine décennie.