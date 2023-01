Avertissement sanitaire urgent émis en Australie

Une minuscule capsule contenant des matières radioactives capables de provoquer des maladies aiguës causées par les radiations a été perdue dans l’ouest du pays

Vendredi, les autorités d’Australie-Occidentale ont émis une alerte sanitaire d’urgence, avertissant les gens d’une minuscule capsule émettant un “raisonnable” quantité de rayonnement qui a été perdue dans la zone. Le responsable de la santé de WA, Andy Robertson, a exhorté les gens à rester à l’écart de l’objet s’ils le trouvent.

“En tant que source, il émet à la fois des rayons bêta et des rayons gamma. Donc, si vous avez un contact ou si vous l’avez près de vous, vous pourriez soit vous retrouver avec des lésions cutanées, y compris des brûlures cutanées, sur une période de temps”, Robertson a dit, ajoutant que “L’un des risques à long terme en cas d’exposition à une source comme celle-ci est le cancer.”

La capsule en question est un minuscule objet de six millimètres de long et de huit millimètres de haut, soit plus petit que la pièce de dix cents australienne. On pense qu’il est tombé d’un camion voyageant le long de l’autoroute longue de 1 400 kilomètres entre un site minier près de la ville de Newman dans la partie nord de l’Australie occidentale et un dépôt dans la banlieue nord de la ville sud-ouest de Perth. L’endroit exact où la capsule aurait pu tomber du véhicule est inconnu.

La capsule émet une quantité de rayonnement équivalente à dix rayons X en une heure si une personne se trouve à moins d’un mètre d’elle. C’est à peu près la quantité de rayonnement naturel à laquelle une personne est exposée au cours d’une année. La capsule aurait été perdue le 10 janvier.

Désormais, les autorités exhortent tous les automobilistes qui ont emprunté l’autoroute concernée après le 10 janvier à vérifier leurs pneus au cas où la capsule se serait logée dans l’un d’eux. Le Département australien des pompiers et des services d’urgence (DFES) a déclaré que l’article ne pouvait pas être transformé en arme, mais a tout de même appelé à la prudence.

Le DFES a dit aux gens de rester à au moins cinq mètres de tout ce qui ressemble à la capsule et de contacter immédiatement le service à la place. Il dirige maintenant l’effort de recherche qu’il a lancé avec le Département de la santé, la police et quelques autres spécialistes.

“La capsule reste introuvable”, Le surintendant en chef du DFES Country North, David Gill, a déclaré vendredi, ajoutant que la recherche d’un si petit objet dans une zone s’étendant sur plus de 1 400 kilomètres pose problème. “défis.”