Avertissement que le Royaume-Uni sera écrasé par un vent de 75 mph et une pluie de 2 pouces en quelques heures seulement aujourd’hui

Des avertissements MÉTÉOROLOGIQUES ont été déployés à travers la Grande-Bretagne aujourd’hui alors que des coups de vent de 75 mph et des pluies torrentielles devraient frapper le pays.

Près de deux pouces de pluie devraient tomber en quelques heures seulement aux côtés de certains des vents les plus forts observés cette année.

De fortes pluies et des vents frapperont le Royaume-Uni aujourd’hui – similaires aux scènes de Manchester la semaine dernière 1 crédit

Des avertissements météorologiques jaunes pour le vent et la pluie sont en place à partir de 8h le vendredi Crédit : Met Office

Les coureurs profitent du matin d’automne brumeux sur Wimbledon Common, au sud-ouest de Londres Crédit : LNP

Des avertissements météorologiques jaunes pour le vent et la pluie – s’étendant sur la côte ouest jusqu’au nord de l’Écosse – sont en place à partir de 8 heures du matin, selon le Met Office.

Des inondations sont attendues avec des services de bus et de train susceptibles d’être affectés en Écosse – les prévisionnistes avertissant de fortes pluies dans le reste du Royaume-Uni tout au long de la journée.

Cela survient alors que le Jet Stream super puissant dans l’Atlantique Nord aspire les conditions météorologiques extrêmes de l’ouragan Ian aux États-Unis et les déverse sur la Grande-Bretagne.

Vendredi matin, du brouillard se développera dans une grande partie du sud de l’Angleterre et du nord de l’Écosse – il fera froid sous les nuages ​​dans ces régions.

Il y aura des sommets de 12C à Aberdeen, 12C à Hull, 12C à Birmingham, 14C à Liverpool, 15C à Cardiff et 16C à Londres.

Au cours de la matinée, un vaste front météorologique humide et venteux poussera depuis l’Atlantique, apportant de fortes pluies sur l’ensemble de la bordure ouest de la Grande-Bretagne.

L’Irlande du Nord a déjà connu de fortes pluies et des vents violents pouvant atteindre 70 mph aujourd’hui.

Et des vents de 40 à 50 mph ont martelé le Pays de Galles et les Cornouailles ce matin.

Celles-ci devraient faire grimper le pays tout au long de la journée.

Les Midlands, le nord de l’Angleterre et une grande partie de l’East Anglia devraient connaître de fortes pluies à partir de midi vendredi.

Et tout au long de cette soirée et de la nuit, le temps s’éclaircira vers le sud-est, laissant des périodes de sécheresse.

Mais il continuera à être venteux avec des averses éparses et venteuses principalement dans les régions du nord et de l’ouest, a rapporté la BBC.

Le samedi matin verra un temps venteux pour la plupart, mais des périodes ensoleillées arriveront pour offrir un répit au vent et à la pluie.

L’exception concerne les plaques d’averses violentes et violentes dans le nord de l’Angleterre et l’Irlande du Nord, tandis que les régions occidentales de l’Écosse seront frappées par la grêle et le tonnerre.

Samedi verra un temps beaucoup plus chaud avec des maximums de 19C à Londres, 18C à Norwich, 18C à Cardiff, 17C à Birmingham et 14C à Édimbourg.

Le changement radical de temps est le résultat du climat tropical imposé au Royaume-Uni par l’ouragan Ian.

Mais des nuages ​​se formeront dans les régions du sud-ouest avec quelques averses attendues plus tard.

Jusqu’à samedi soir et dimanche, il devrait être largement dégagé.

Mais dimanche matin, un front de temps humide en provenance de France inondera le sud et le sud-ouest de l’Angleterre.

Dans l’après-midi, une grande partie de la pluie devrait s’être dissipée.

