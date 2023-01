Avertissement que la Corée pourrait perdre la guerre mondiale des puces

En trois décennies Chez Samsung Electronics, Yang Hyang-ja a contribué à façonner la domination actuelle du conglomérat de 84 ans dans la fabrication de puces mémoire mondiales. Maintenant, elle relève un défi beaucoup plus large : s’assurer que la Corée reste pertinente alors que les États-Unis et la Chine se disputent les semi-conducteurs.

Yang, qui est passé d’assistant de chercheur à la société légendaire avant de diriger la division clé du développement des puces mémoire, est l’architecte principal d’un effort national pour financer et galvaniser son industrie nationale des puces. Sa mission prend de l’importance alors que les États-Unis, la Chine et le Japon investissent des milliards dans la construction de leurs propres chaînes d’approvisionnement en puces, obscurcissant le rôle futur de la Corée dans les semi-conducteurs, a-t-elle déclaré dans une interview.

C’est une question de sécurité nationale, a-t-elle déclaré, faisant écho aux opinions de ceux à Washington et à Pékin qui canalisent les talents, l’argent et le soutien politique dans le développement des éclats de silicium alimentant les technologies futures de l’intelligence artificielle et du métaverse à la prochaine génération l’informatique et, notamment, la capacité militaire.

“Nous sommes dans une guerre des puces”, a déclaré Yang dans une interview en décembre. “La suprématie technologique est un moyen pour notre pays de prendre la tête de tout programme lié à la sécurité, comme les questions diplomatiques et de défense, sans être influencé par d’autres nations.”

Yang, qui dirige un comité spécial de 13 membres que le parti au pouvoir du président Yoon Suk Yeol a formé cette année pour réfléchir à une solution, a fait valoir que seule une intervention forte et directe peut permettre à Séoul d’étendre sa position dans l’industrie mondiale des semi-conducteurs d’une valeur de 550 milliards de dollars. Elle fait partie d’un nombre croissant de décideurs politiques mondiaux qui ont adopté le protectionnisme technologique après que les grognements logistiques provoqués par la pandémie ont mis en évidence la dépendance des pays les uns envers les autres pour les composants électroniques clés. Elle a gagné un allié à Yoon, qui a rejoint les appels de Yang pour plus de politiques pour aider le secteur des puces du pays, qui comprend SK Hynix ainsi que Samsung.

Mais ses efforts ont échoué. Le mois dernier, le parlement a adopté la version coréenne de la loi américaine sur les puces. Dirigée par Yang, cette décision accélère le processus d’approbation pour construire des usines dans la zone métropolitaine, tout en augmentant le nombre d’écoles spécialisées en technologie. Par ailleurs, le Parlement a adopté un projet de loi offrant un crédit d’impôt de 8 % aux grandes entreprises investissant dans la fabrication de semi-conducteurs, bien inférieur à la proposition de Yang de 20 à 25 %.

En être loin

Ces gestes sont bien loin des milliards de dollars de subventions que d’autres pays consacrent à la production de puces, a déclaré Yang, ajoutant que les intérêts politiques à court terme aveuglaient les autres législateurs de l’Assemblée nationale du pays. Certains de ses pairs ont fait valoir, à leur tour, que des incitations trop généreuses menaçaient les finances publiques et ne profiteraient qu’aux grandes entreprises.

Davantage d’entreprises coréennes pourraient déplacer leurs principales installations de production aux États-Unis et emmener leurs meilleurs ingénieurs avec elles, a-t-elle déclaré. Samsung prévoit de construire une usine de semi-conducteurs de 17 milliards de dollars au Texas et a évoqué la possibilité de dépenser près de 200 milliards de dollars dans une série d’usines à Austin et Taylor.

La Corée a une occasion unique de contrer cette tendance, a déclaré Yang. Taiwan – où TSMC est basé – produit la majorité des puces de pointe contrôlant les derniers iPhones, serveurs et superordinateurs. Cela a déclenché des appels dans le monde entier pour diversifier la production loin d’une île que la Chine revendique et a menacé d’envahir.

“Samsung est la seule entreprise au monde à pouvoir remplacer TSMC”, a déclaré Yang.

Yang, qui a rejoint la politique pour la première fois en 2016 sous les encouragements de l’ancien président Moon Jae-in, a dirigé le comité spécial du parti au pouvoir sur les semi-conducteurs. Elle est une législatrice indépendante après avoir quitté le Parti démocrate en 2021 au milieu des critiques concernant sa réponse à une affaire d’agression sexuelle contre l’un de ses assistants, qui était également un parent. Yang s’est excusé plus tard. Une enquête policière n’a donné lieu à aucune accusation contre le législateur.

La politique des puces aujourd’hui lui prend du temps. L’escalade des sanctions sur les technologies de pointe exerce une pression accrue sur le pays pour qu’il choisisse entre les États-Unis, son allié en matière de sécurité, et la Chine, son plus grand partenaire commercial. Tous deux ont demandé à la Corée du Sud d’étendre les partenariats de production de puces.

Mais Séoul a évité les commentaires explicites concernant son engagement envers les sanctions de l’administration Biden sur les exportations de savoir-faire affilié aux États-Unis vers la Chine. Cette situation délicate met en évidence la nécessité pour la Corée de développer ses propres capacités technologiques nationales – ou de risquer de devenir de plus en plus redevable aux puissances étrangères, a déclaré Yang.

C’est le moment d’offrir aux entreprises coréennes davantage d’incitations à renforcer leurs capacités de production dans le pays plutôt qu’à l’étranger, a déclaré M. Yang. Le pays doit faire plus pour garder les jeunes talents, a-t-elle déclaré.

« Sinon, comment notre pays survivrait-il ? elle a dit. “Ce serait devenu une nouvelle colonie technologique.” — Rapporté avec Emily Yamamoto, (c) 2022 Bloomberg LP

