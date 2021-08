Avertissement pour supprimer Gmail de votre iPhone immédiatement car c’est un « cauchemar de confidentialité »

Un expert en CYBERSÉCURITÉ avertit toute personne disposant de l’application Gmail de la supprimer immédiatement de son iPhone, car cela a été qualifié de « cauchemar en matière de confidentialité ».

Zak Doffman, un contributeur à la cybersécurité pour Forbes, a mis en garde contre les « étiquettes de confidentialité alarmantes » de Gmail et a exhorté les utilisateurs de l’application à la supprimer de leurs téléphones.

Gmail de Google a été qualifié de « cauchemar en matière de confidentialité » Crédit : SOPA Images/LightRocket via Gett

Doffman a insisté sur le fait qu’une récente mise à jour d’Apple devrait pousser les utilisateurs de téléphones portables à supprimer l’application Gmail.

Il a également qualifié Gmail de Google de « cauchemar en matière de confidentialité par rapport à l’alternative d’Apple ».

Doffman a expliqué via Forbes : « Plus tôt cette année, Google a intelligemment autorisé Facebook à jouer le rôle de démineur lorsque les étiquettes de confidentialité d’Apple ont révélé l’étendue de la collecte de données auparavant invisible.

« Google a laissé ses propres applications iOS s’éteindre, retardant les mises à jour jusqu’à ce que la fureur se soit calmée, avant de montrer que ses propres applications n’étaient pas meilleures.

« Et ainsi, une par une, nous avons vu les applications iOS phares de Google – Gmail, Maps, Photos, Chrome, YouTube, Docs – remplir les vides alarmants.

« Et parce qu’il s’agit de Google, il était soudainement très important de se rappeler qu’il existe un système basé sur un compte reliant toutes ces applications entre elles et une toile d’araignée de trackers suivant les utilisateurs. »

Pour prouver davantage son point de vue, le contributeur de Forbes a partagé l’avertissement de DuckDuckGo sur la façon dont « les trackers de Google sont installés sur 75% des millions de sites Web les plus importants ».

L’avertissement continuait : « Google vend des publicités non seulement sur son moteur de recherche, mais aussi sur plus de 2,2 millions d’autres sites Web et plus d’un million d’applications.

« Chaque fois que vous visitez l’un de ces sites ou applications, Google stocke ces informations et les utilise pour vous cibler des publicités. »

Doffman a déclaré que 70 pour cent des e-mails dans la boîte de réception d’une personne sont « mêlés de traqueurs secrets qui renvoient des informations à leurs gestionnaires », qui sont finalement utilisés dans les « algorithmes qui manipulent ce que vous achetez, pensez et faites ».

Son avertissement intervient environ une semaine après que Google a annoncé une faille de sécurité « zéro jour » dans Chrome et a exhorté les utilisateurs à mettre à jour leur navigateur maintenant.

Pendant ce temps, les experts avertissent que le téléchargement d’un trop grand nombre d’applications sur votre téléphone peut mettre votre vie privée en danger et vos informations personnelles vulnérables.

Les applications appartenant à Facebook et à Google peuvent accéder aux données de votre emplacement jusqu’à l’historique de navigation, tandis que d’autres collectent des informations à partir de votre téléphone même lorsqu’elles ne sont pas utilisées.

De nombreuses applications en question peuvent être utilisées via un navigateur Internet, conseillent les spécialistes de la confidentialité, ce qui signifie qu’elles n’ont pas besoin d’être téléchargées directement sur votre appareil.

En les téléchargeant sur votre téléphone à la place, les utilisateurs sont obligés d’accepter les termes et conditions de confidentialité et de données qui peuvent mettre leurs informations en danger.

« Utilisez un navigateur protégeant la confidentialité au lieu de télécharger chaque application », a déclaré Leif-Nissen Lundbæk, PDG et co-fondateur de Xayn, au Sun.

« Vous n’avez vraiment pas besoin de tout télécharger. Avez-vous vraiment besoin de toutes ces applications ?

« Une variété d’applications, même lorsque vous ne les utilisez pas, sont dommageables. Beaucoup d’applications sont assez mauvaises.

Lundbæk a déclaré qu’il est difficile de « tout empêcher », mais a exhorté les gens à être plus attentifs à ce qu’ils téléchargent sur leur téléphone et à n’installer que les applications dont ils pensent qu’ils ne peuvent pas se passer.

« Qu’utilisez-vous au quotidien ? Téléchargez-les », a-t-il déclaré.

« Pour tout le reste, vous pouvez utiliser un navigateur. Il offre un certain niveau de protection, surtout si vous le combinez avec un VPN.