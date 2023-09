Avertissement pour les vacances à Benidorm alors qu’une vague d’attaques de poissons de style PIRANHA laisse au moins 15 personnes par jour nécessitant un traitement

Les vacanciers de Benidorm ont constaté une augmentation des horribles attaques de poissons de type « piranha » dans la mer chaude.

Plus de 15 personnes par jour demanderaient des soins de premiers secours après avoir subi des morsures de ces « obladas » aux dents acérées.

Les redoutables obladas grignotent les touristes Crédit : Getty

Les baigneurs de Benidorm ont été tourmentés par les poissons curieux Crédit : Getty

On dit que ces redoutables poissons sont attirés par les grains de beauté, les verrues ou les petites blessures sur la peau, surtout chez les personnes âgées.

Ils font couler du sang et laissent des blessures aux dents sur les bras, les jambes et le dos des touristes qui se baignent involontairement dans la mer.

Ces derniers jours, il y a eu plusieurs cas sur la célèbre plage de Poniente à Benidorm, selon Informacion.es.

Les experts affirment qu’en raison du temps très chaud et de la température plus élevée de l’eau, le métabolisme des poissons a augmenté et ils chassent davantage.

Le Laboratoire de Climatologie de l’Université d’Alicante a révélé que la température de la mer se situe entre 29 et 30 degrés.

Le phénomène des obladas attaquant les humains a été signalé pour la première fois en août 2017, mais s’est accru ces dernières années.

Les redoutables poissons se rapprochent de plus en plus du rivage, les plaçant à proximité des touristes.

Un nageur mordu auparavant a déclaré : « Ils doivent sentir que leur habitat est envahi, nous a dit le sauveteur. »

Les baigneurs attaqués disent que les poissons ont une tache noire sur la queue. Ils mesurent environ 11 pouces de longueur.

Un porte-parole du Département des Espèces Marines a déclaré : « C’est un poisson habitué à être nourri.

« Il peut y avoir une forte densité de population et ils ne fuient pas les gens, c’est pourquoi ils picorent les blessures (odeur de viande). »

Les nageurs sont avertis d’éviter de porter des bijoux brillants, car ils peuvent provoquer des attaques de diverses espèces de poissons pendant la baignade.

D’autres stations balnéaires espagnoles ont également signalé des attaques similaires au cours des années précédentes, notamment sur la Costa Brava et en Catalogne.

En 2021, une femme natation sur une plage de la Costa Blanca, a été transporté à l’hôpital après avoir été mordu par un poisson bleu de 4 pieds, qui peut peser jusqu’à 30 livres et mesurer jusqu’à 4 pieds de long.

Les poissons bleus sont des nageurs rapides qui se nourrissent écoles de poissons fourragers, privilégiant les anchois, les crevettes et les calamars.

Les poissons agressifs sont connus pour infliger de graves morsures.

En août 2019, une Espagnole s’est retrouvée avec un tendon partiellement sectionné au pied après avoir été mordue par ce que l’on pensait être un poisson bleu sur la plage d’El Rebollo, dans la même région.