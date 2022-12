Avertissement pour les Britanniques concernant l’invasion des rats alors que la vague de froid les pousse dans les maisons après un automne chaud

Les invasions de RAT peuvent affliger les maisons des Britanniques alors que leur nombre augmente pendant la vague de froid – voici ce qu’il faut surveiller.

Alors que les propriétaires se rendent dans leurs lofts ou leurs garages pour récupérer les décorations de Noël en cette période de fête, ils doivent également être à l’affût des rats.

L’activité des rats a augmenté de 30% dans les bâtiments commerciaux, selon l’expert Crédit : Getty

Les experts de Rentokil Pest Control ont prédit que l’activité des rongeurs est généralement à son maximum de fin novembre à décembre.

L’augmentation des invasions de rats est causée par le fait que les animaux recherchent des espaces abrités plus chauds, comme les greniers, pour échapper aux températures rigoureuses de l’hiver.

Paul Blackhurst, directeur de l’Académie technique de Rentokil Pest Control, a déclaré à Wales Online : « Les rongeurs sont un problème de santé publique majeur, qui peut causer des dommages considérables aux locaux résidentiels et commerciaux, ainsi qu’à la réputation des entreprises.

“Après un automne doux, nous nous attendons à voir une augmentation des demandes dès que la température baisse, car les rats chercheront un endroit chaud pour passer l’hiver.

“Alors que la plupart d’entre nous peuvent associer les rats aux égouts et aux trous dans le sol, les rats bruns sont des grimpeurs très agiles et peuvent être trouvés dans les lofts.”

Il a ajouté que les propriétaires devraient faire attention aux nids, aux excréments, aux signes de rongement et aux marques de frottement graisseuses sur les solives de leur grenier.

Chaque rat laissera derrière lui environ 40 déjections par nuit et peut souvent être repéré dans les coins, les pièces ou les boîtes.

Les animaux déchiqueteront également l’isolant du grenier, le carton et d’autres matériaux souples pour fabriquer leurs nids.

Si l’un de ces signes est remarqué, M. Blackhurst a conseillé aux Britanniques d’appeler immédiatement les services de lutte antiparasitaire.

“Les spécialistes des nuisibles peuvent utiliser des outils et des technologies pour surveiller et éliminer en toute sécurité toute activité de rongeurs, en s’assurant que les seuls bruits de pas que vous pourriez entendre sur votre toit ce Noël sont ceux du Père Noël et de ses rennes”, a-t-il ajouté.

