Avertissement pour les amateurs de plage alors que les requins ont été repérés “plus près que jamais” de la côte américaine avec un pic d’observations et une série d’attaques

La vidéo EERIE montre des requins encerclant à quelques mètres du rivage de Long Island alors que les autorités ont intensifié les patrouilles après une série d’attaques.

La vidéaste du drone Joanna Steidle, qui a capturé les images des prédateurs, a déclaré qu’elle ne les avait jamais vus si près de la plage.

Un vidéaste de drone dit que les requins nageaient à moins de 100 pieds du rivage mercredi Crédit : Twitter

Cela survient alors qu’une série d’attaques a été signalée, dont une subie par Max Haynes, 16 ans, qui a été mordu à Fire Island. Crédit : Max Haynes

Une carcasse de requin de 7 à 8 pieds échouée sur une plage de Long Island Crédit : Service de police du village de Quogue

Un grand nombre de requins ont été vus cet été, incitant les autorités à émettre des avertissements et à fermer temporairement certaines plages Crédit : AP : Associated Press

“Des requins à 80 pieds du rivage aujourd’hui – Hamptons NY”, a écrit Steidle en partageant la vidéo sur Twitter.

“En sept ans de vol commercial de drones dans les Hamptons, je n’ai jamais capturé de requins aussi près du rivage”, a déclaré Steidle.

Les images alarmantes des requins dans une “frénésie alimentaire” au large de Little Plains Beach à Southampton surviennent alors que Long Island a connu une série d’attaques cet été.

Au moins six attaques de requins ont été signalées au cours des dernières semaines, bien qu’aucune d’entre elles n’ait été mortelle.

“La partie effrayante était les 5 adolescents qui s’habillaient pour surfer sur le parking”, a ajouté Steidle à propos des images.

“Je suis là-bas tous les jours et j’obtiens une bonne photo par semaine si j’ai de la chance”, a-t-elle écrit.

La ville de Southampton a reconnu la hausse des observations dans un communiqué de presse.

“Au milieu de plusieurs morsures de requins dans l’ouest du comté de Suffolk la semaine dernière et de multiples observations le long du rivage, les municipalités ont intensifié leurs efforts”, a-t-il déclaré.

“Nous avons des bateaux dans l’eau tous les jours et nous coordonnons avec notre personnel de sauveteurs et appelons le 911, enquêtant sur des observations suspectes à l’aide de nos bateaux et drones que nous exploitons à partir de nos bateaux, ainsi que des voitures radio sur terre.”

La directrice de Town Parks, Kristen Doulos, a déclaré que la récente augmentation des observations est le résultat du fait que davantage de personnes surveillent les requins, car les vidéos de drones et de téléphones portables se sont rapidement propagées sur les réseaux sociaux.

“Il y a aussi une abondance de poissons-appâts dans les eaux locales ces derniers temps”, a-t-elle déclaré.

“Bien que les chances d’une attaque mortelle de requin soient d’environ une sur 3,7 millions, nous restons extrêmement prudents.”

Max Haynes, 16 ans, était l’une des six victimes qui ont été mordues.

Il surfait sur Fire Island quand son pied a été mordu.

Il a déclaré au Post: “J’ai senti quelque chose sur mon pied comme un piège à ours, attrapez-moi par en dessous.

«Il est allé droit sur mon pied et s’est serré. J’avais l’impression de me casser le pied. »

Shawn Donnelly, 41 ans, a été renversé de sa planche de surf lorsqu’un requin tigre de sable a attaqué au large de Smith Point Beach le 13 juillet.

Il s’est retrouvé avec une entaille de quatre pouces à la jambe.

Donnelly a révélé qu’il avait frappé le requin pour repousser la bête.

Il a déclaré à NBC New York: “Cela m’a touché le mollet gauche et m’a fait tomber de ma planche… quand je tombais de ma planche, j’ai vu l’aileron et son dos.”

Un touriste de 49 ans originaire de l’Arizona a été attaqué par un requin à Seaview Beach le même jour.

Selon le New York Post, la police a déclaré que “le requin est venu par derrière et l’a mordu au poignet gauche et aux fesses”.

John Mullins, 17 ans, qui participait à une formation de sauveteur, a été attaqué par un requin le 7 juillet.

Le sauveteur Zach Gallo, 33 ans, a également été mordu alors qu’il effectuait des exercices d’entraînement à Smith Point Beach le 3 juillet.

La semaine dernière, une carcasse de grand requin blanc s’est échouée sur une plage de Quogue Village. Il mesurait 7 à 8 pieds de long.

Plusieurs plages de la rive sud ont été fermées en raison des observations.

« Le changement climatique joue certainement un rôle […] en particulier dans les observations que nous voyons cette année et l’année dernière », a déclaré Chris Paparo de l’équipe de recherche sur les requins du South Fork Natural History Museum.

“Alors que les températures de la mer augmentent en raison du changement climatique, de nombreuses populations de poissons se déplacent vers le nord.”

De nombreux requins ont également été vus à Cape Cod, au large de Chatham et d’Orléans.