Un avertissement sombre a été émis pour les amateurs de plage après qu’un frisson de requins a été repéré en train de dévorer une carcasse de baleine près d’une plage populaire.

Un cachalot mort a été retrouvé flottant à 300 mètres à l’est de l’île Broulee, sur la côte sud de la Nouvelle-Galles du Sud, vers 18h30 samedi.

L’équipage de l’hélicoptère Westpac Surf Life Saving a vu un grand nombre de requins se nourrir de la carcasse et a averti la police.

La police a conseillé aux nageurs et aux utilisateurs de bateaux de plaisance de se méfier d’un risque accru de requins dans les eaux près de Broulee après que les prédateurs aient été vus en train de se régaler près du rivage.

Faites défiler vers le bas pour la vidéo

Des images publiées en ligne (photo) montrent plusieurs requins se régalant de la baleine samedi

La vue a soulevé des inquiétudes quant à la sécurité des baigneurs sur la plage voisine de North Broulee, qui est populaire auprès des vacanciers à cette période de l’année.

Deux bateaux civils sous la supervision de Surf Lifesaving ont remorqué la carcasse à 2 km vers la mer vers 19 heures.

La police de l’eau d’Eden se rendra dans la zone dimanche pour faire une évaluation plus approfondie de la carcasse.

Les pêcheurs ont publié en ligne des images macabres montrant plusieurs requins grouillant autour de la carcasse avant de s’enfoncer les dents dans sa chair.

Les nageoires des carnivores ont éclaboussé dans l’eau alors que leurs mâchoires tiraient à gauche et à droite pour arracher des morceaux du mammifère mort.

«C’est un mec énorme de requin! dit l’homme qui filme.

«Est-ce un blanc? C’est un super mec blanc!

«Oh mon dieu, c’est f *** ing énorme!

Un cachalot mort (photo) a été retrouvé flottant à 300 m à l’est de l’île Broulee, sur la côte sud de la Nouvelle-Galles du Sud, vers 18h30 samedi

La scène horrible a suscité la peur parmi les habitants, beaucoup disant qu’ils s’éloigneraient de l’eau pendant un moment.

«Holy fume … C’est vraiment quelque chose. Terrifiant », a écrit une personne.

«Pas de baignade pour nous», a ajouté un autre.

«F *** va dans l’eau du tout», a déclaré un troisième.

L’hélicoptère Westpac effectuera d’autres patrouilles pour évaluer la présence éventuelle accrue de requins par rapport aux plages voisines.

NSW Surf Lifesaving, en consultation avec le Conseil d’Eurobodalla, ferme les plages de la Broulee Nord et Sud et effectuera des patrouilles de drones et de jetski dans la zone tout au long de dimanche pour assurer la sécurité de la zone.

L’agent de service du district de la police de la côte sud, l’inspecteur en chef Peter Volf, a déclaré que ceux qui prévoyaient de pêcher avaient été invités à faire preuve de plus de prudence.

« Les gens doivent être conscients que les requins sont attirés par les carcasses de baleines et éviter la zone pour éviter toute distraction inutile pour les requins lors de l’alimentation, a déclaré Ch Insp Volf.