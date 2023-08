Avertissement pour animaux de compagnie alors que le toiletteur « tue une chihuahua enceinte après s’être fait passer pour un vétérinaire pour effectuer une intervention chirurgicale et piquer une plaie avec une ficelle »

Un avertissement PET a été émis après qu’un toiletteur « a tué une chihuahua enceinte après s’être fait passer pour un vétérinaire pour effectuer une intervention chirurgicale et a cousu la plaie avec de la ficelle ».

Osvaldo Sanchez, 61 ans, de Floride, a ensuite été arrêté après avoir exécuté la procédure mortelle qui a finalement tué le chien.

Osvaldo Sanchez a été arrêté après avoir pratiqué une césarienne mortelle qui a finalement tué une chienne enceinte Crédit : Flash d’information

Le chihuahua, Sugar, est mort d’infections après que Sanchez ait utilisé une ficelle pour recoudre la plaie de la césarienne Crédit : Flash d’information

L’homme accusé a été inculpé de maltraitance animale et d’exercice de la médecine vétérinaire sans permis.

Il a été placé en garde à vue par des agents du bureau du shérif du comté de Collier le 11 août à la suite d’une enquête menée par l’Animal Cruelty Investigations Alliance.

Les détectives ont été alertés après la mort d’un Chihuahua de six ans et six livres nommé Sugar à la suite d’une intervention chirurgicale illicite effectuée par Sanchez le 18 mai, selon le bureau du shérif.

Les propriétaires du chiot l’ont apporté à Sanchez après qu’il leur ait été présenté comme vétérinaire.

Il a effectué une césarienne mortelle et une procédure de stérilisation sur le petit Chihuahua qui semblait avoir du mal à accoucher de ses chiots.

Il a retiré un chiot mort-né lors de l’intervention qu’il a effectuée dans son bureau mobile, une ambulance reconvertie.

Sanchez a ensuite facturé 473 £ aux propriétaires pour l’opération qui a laissé Sugar avec une infection grave.

Le chien aurait dû passer la semaine suivante sous la garde d’une clinique vétérinaire agréée.

Une échographie – réalisée le 25 mai – a révélé que l’incision chirurgicale de Sugar était fermée avec de la ficelle ou du fil et non avec le matériel de suture standard.

Les médecins ont dit à ses propriétaires que c’était probablement ce qui avait conduit à la mauvaise infection.

Quelques heures plus tard, Sugar est décédé des suites de multiples complications de l’opération.

Un médecin de l’hôpital d’urgence pour animaux de compagnie a déclaré aux détectives que Sugar aurait survécu si un vétérinaire qualifié avait pratiqué la césarienne, une intervention chirurgicale assez courante chez les chiennes enceintes.

La police a ensuite arrêté Sanchez, qui s’est avéré plus tard être un toiletteur pour animaux de compagnie et n’était pas agréé en tant que vétérinaire.

Le shérif Kevin Rambosk a félicité les détectives pour leur diligence et a exhorté le public à faire ses recherches et à ne confier son animal de compagnie qu’à un vétérinaire agréé.

Il a déclaré dans un communiqué: « La vie des animaux de compagnie est en danger si des personnes non autorisées pratiquent une intervention chirurgicale, prescrivent des médicaments et prétendent fournir les soins nécessaires.

« Ces individus qui croient qu’ils peuvent opérer en dehors de la loi seront arrêtés et tenus pour responsables – nos détectives dévoués s’en chargeront. »