L’infirmière en chef adjointe Katie McIntosh administre le premier des deux vaccins Pfizer / BioNTech COVID-19, à Vivien McKay, infirmière clinicienne gestionnaire au Western General Hospital, le premier jour du plus grand programme de vaccination de l’histoire britannique, à Édimbourg, en Écosse, en Grande-Bretagne 8 décembre 2020.

LONDRES – Les personnes qui ont des antécédents de réactions allergiques «importantes» ne devraient pas actuellement recevoir le vaccin contre le coronavirus développé par Pfizer et BioNTech, a déclaré mercredi le régulateur britannique des médicaments.

L’Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé a mis à jour ses directives à l’intention des services de santé britanniques sur les personnes qui devraient recevoir le vaccin, avertissant que «toute personne ayant des antécédents de réaction allergique significative à un vaccin, à un médicament ou à un aliment (comme des antécédents d’anaphylactoïde ou ceux à qui on a conseillé de porter un auto-injecteur d’adrénaline) ne doivent pas recevoir le vaccin Pfizer BioNtech. »

Les conseils de précaution sont intervenus après que deux membres du National Health Service britannique, qui ont reçu le vaccin mardi, ont eu des réactions allergiques au tir. Les deux se rétablissent bien, selon le directeur médical national du NHS.

«Comme c’est souvent le cas avec les nouveaux vaccins, la MHRA a conseillé à titre préventif que les personnes ayant des antécédents significatifs de réactions allergiques ne reçoivent pas cette vaccination», le professeur Stephen Powis, directeur médical national du NHS, a déclaré mercredi dans un communiqué du NHS England.

Le Royaume-Uni a été le premier pays au monde à approuver le vaccin Pfizer-BioNTech la semaine dernière. Mardi, il a commencé une campagne de vaccination massive à partir des hôpitaux, avec les travailleurs à domicile de santé et de soins et les personnes âgées de plus de 80 ans en première ligne pour être vaccinés.