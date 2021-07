Avertissement orange pour les inondations et la foudre émis alors que la Grande-Bretagne fait face à trois jours d’orages après un déluge de pluie

Des avertissements AMBER concernant les inondations et la foudre ont été émis alors que la Grande-Bretagne se prépare à trois jours supplémentaires d’orages.

Des pluies torrentielles ont déjà causé le chaos à Londres et dans le sud – et il y a plus à venir.

La foudre à Culver Down sur l’île de Wight Crédit : BNPS

Des crues éclair ont «détruit» la maison d’une famille à Redbridge, dans l’est de Londres Crédit : MyLondon/BPM

Les avertissements météorologiques couvrent la majeure partie du Royaume-Uni aujourd’hui et demain, les prévisionnistes exhortant les Britanniques à se préparer au pire.

Une alerte orageuse orange est en place pour l’Écosse jusqu’à 22 heures ce soir, passant à un avertissement de pluie pour mercredi et jeudi.

De « fortes averses orageuses » sont attendues, provoquant des inondations localisées et des perturbations des déplacements.

Le Met Office a exhorté les gens à rester vigilants car des inondations « pourraient se produire rapidement » et les bâtiments pourraient être endommagés par la foudre, la grêle ou des vents forts.

Jusqu’à 100 mm de pluie pourraient tomber en 24 heures dans certaines régions, avec 60 mm largement attendus.

Un avertissement d’orage jaune similaire est en place dans presque toute la Grande-Bretagne, seuls le sud et l’est de l’Angleterre échappant au déluge.

Les conditions de conduite pourraient devenir dangereuses tandis que les services de train et de bus pourraient être désorganisés en cas d’inondations et de foudre.

Les orages et les fortes pluies peuvent entraîner des inondations et des perturbations des transports.

Des nuages ​​en entonnoir ou même de brèves tornades sont également possibles, prévient Nick Finnis, prévisionniste senior de Netweather.

Les températures resteront cependant agréables, avec des maximums de 22C aujourd’hui, 21C demain et jeudi.

Il fera plus chaud dans les Midlands et dans l’est de l’Angleterre, et nettement plus frais dans le sud-ouest et l’Irlande du Nord.

Des avertissements météorologiques orange et jaune ont été émis par le Met Office Crédit : Met Office

La météorologue du Met Office, Helen Roberts, a déclaré: « Il y aura beaucoup de nuages ​​et de fortes averses orageuses pour beaucoup d’entre nous.

« La grêle sera mélangée à celles-ci, et elles sont susceptibles d’entraîner des problèmes d’inondation des eaux de surface.

« En ce qui concerne la température, elle sera nettement inférieure à ce qu’elle a été, mais plus proche de la moyenne pour la période de l’année.

« Pour mercredi, la pluie va devenir de plus en plus forte et persistante. »

Cela fait suite à des jours de perturbations qui ont vu des maisons et des voitures submergées et des « familles avec enfants » piégées dans leurs véhicules dans quatre pieds d’eau.

Près d’un mois de pluie est tombé en une période de 24 heures à St James’ Park à Londres.

Les 41,8 mm enregistrés en ont fait le deuxième jour de juillet le plus humide jamais enregistré.

CRUES ÉCLAIR

Ailleurs, la station DLR Pudding Mill Lane a été complètement inondée, l’eau tombant en cascade sur les étoiles.

Une centaine de patients ont été évacués d’un hôpital de Londres après qu’un bloc entier ait subi une panne de courant lors de fortes inondations.

Les panneaux de plafond de la maternité se sont également effondrés à l’hôpital Whipps Cross de Leytonstone.

Les patients sont invités à utiliser d’autres A&E pour les soins d’urgence après les orages qui ont frappé la ville, et tous les rendez-vous de chirurgie et de consultation externe prévus ont été annulés.

Les pompiers de Londres (LFB) ont déclaré avoir reçu plus de 1 000 appels liés aux inondations dans la capitale.

Les prévisionnistes disent que le temps humide pourrait se poursuivre pendant encore trois semaines.

L’ancien prévisionniste de la BBC, John Hammond, de Weathertrending, a déclaré : « Est-ce le moment de récupérer ? La basse pression du nord-ouest apportera une fin de mois plus fraîche.

« Cela se poursuivra en août – alors que le pic de la saison des vacances britanniques traditionnelles voit le temps britannique traditionnel. »

Une maison familiale a été touchée par de graves inondations à Walthamstow, dans l’est de Londres Crédit : PA

Inondations éclair à Yeovil dans le Somerset après des pluies torrentielles et des orages Crédit : ©Graham Hunt