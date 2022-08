Avertissement mortel concernant les meubles de jardin et les pataugeoires alors que l’association de logement avertit qu’ils présentent un risque d’incendie en cas de canicule

Les meubles de JARDIN et les pataugeoires présentent un risque d’incendie par temps chaud, a averti une association de logement.

Les responsables ont dit aux locataires de garder leurs cours exemptes de chaises, de tables, de parasols et de piscines car ils pourraient s’enflammer.

Les pataugeoires et les meubles de jardin présentent un risque d’incendie pendant les canicules, a averti une association de logement Crédit : Getty

Même les hangars, les écrans, les filets de basket-ball et la fausse herbe sont considérés comme dangereux alors que les températures montent en flèche à travers la Grande-Bretagne.

Et les dangers sont apparemment si graves que les résidents ont besoin d’une autorisation spéciale pour garder les objets en place.

Une lettre envoyée par Apna Ghar, qui gère 300 propriétés pour personnes handicapées à travers Londres, disait: “Il est de votre responsabilité de nettoyer votre jardin arrière de tous les éléments pouvant entraîner des risques d’incendie.

“Cela comprend les unités de stockage, les abris, l’AstroTurf, les filets de basket-ball, les unités de barbecue, les écrans en bambou, les sièges et meubles de jardin inflammables, etc.”

L’association a même envoyé des agents visiter les ménages pour prendre des photos d’objets potentiellement inflammables.

Une famille a déclaré que sa pataugeoire et son parasol avaient été cassés lors d’une inspection avant d’être informés qu’ils devaient demander l’autorisation de les utiliser.

Brian Leveson, qui vit dans une maisonnette de trois chambres gérée par Apna Ghar avec sa femme fonctionnaire Suzanne et leurs deux enfants, craint maintenant de ne pas pouvoir faire face lorsque le mercure dépassera 30 ° C cette semaine car ils n’auront aucun moyen de refroidir.

Le directeur du NHS, âgé de 54 ans, de Tottenham, au nord de Londres, a déclaré à MailOnline: “Notre maison atteignait des températures supérieures à 30 ° C, et notre fils a des lésions cérébrales et est particulièrement à risque de crises de chaleur.

“J’ai aussi eu un coup de chaleur et j’ai dû prendre un bain pour me rafraîchir. C’est pourquoi nous avons acheté la pataugeoire.

“Mais ils nous disent que nous ne pouvons pas prendre des mesures simples dans le jardin sans leur approbation.

“Même nos deux transats en tissu ne sont pas autorisés non plus.

“Ces règles de jardin, soi-disant pour la sécurité incendie, mettent des vies en danger.”

Brian, père de Zack 17 ans, et de Dottie, 18 ans, a ajouté : “S’ils pensent qu’une pataugeoire remplie d’eau peut être inflammable, cela signifie-t-il que la culotte de ma femme sur la corde à linge est inflammable ?”

Le Sun a approché Apna Ghar pour un commentaire.

Les températures devraient grimper cette semaine, culminant entre le bas et le milieu des années 30 samedi.

Alors que les prévisionnistes disent qu’il est peu probable qu’il batte les records de la vague de chaleur du mois dernier, le temps chaud durera plus d’une semaine.