Avertissement météorologique en Espagne alors que les Britanniques font face à une «alerte de chaleur de niveau 1» à Benidorm, Ibiza et Majorque avec des températures atteignant 42 ° C

Les vacanciers BRITANNIQUES ont été avertis d’une « alerte de chaleur de niveau 1 » dans toute l’Espagne alors qu’un temps étouffant de 42 ° C est en route.

La première vague de chaleur torride de l’été frappera des stations balnéaires populaires telles que Benidorm et les îles de Majorque, Minorque et Ibiza, selon l’agence météorologique espagnole AEMET.

La dernière carte thermique montre les températures de torréfaction prévues sur la côte est de l’Espagne et à Majorque 1 crédit : majorcadailybulletin

Les vacanciers britanniques ont été avertis des températures de 42 ° C dans les prochains jours Crédit : Getty

Samedi, les températures devraient atteindre entre 38C et 40C – mais la vague de chaleur étouffante continuera à augmenter dans les jours suivants.

D’ici mardi, AEMET s’attend à un pic de 42 ° C, qui se sentira encore plus chaud en raison d’une humidité élevée.

Les zones les plus durement touchées seront les îles Baléares – Majorque, Minorque, Ibiza, Formentera et Cabrera.

À cette période de l’année sur les îles, les Britanniques se font généralement bronzer à des températures douces autour de 30 °C.

« Nous enregistrons actuellement des températures légèrement au-dessus de la normale, un ou deux degrés au-dessus de la normale », a déclaré María José Guerrero, porte-parole de l’AEMET au Majorca Daily.

L’Espagne a connu jusqu’à présent un printemps et un été plus chauds que la moyenne, et les vacanciers ont été avertis en juin d’une période « extrêmement chaude » à venir.

L’AEMET a prédit une « forte probabilité » que le pays connaisse un été plus chaud que la normale.

La chaleur s’est déjà installée en Espagne après que le pays a enregistré son printemps le plus chaud jamais enregistré ainsi que son deuxième plus sec.

Rubén Del Campo d’AEMET a déclaré que les données de juin montraient une continuation des températures extrêmement élevées de l’année dernière.

Il a ajouté: « Nous nous habituons déjà aux records. Mars et avril ont été très chauds et mai a été normal.

« Cette année est le deuxième printemps le plus chaud de la série historique. Les températures des eaux de surface enregistrées en 2022 étaient les plus élevées depuis au moins 1940. »

L’année dernière a été la plus chaude d’Espagne depuis le début des records en 1961, et trois vagues de chaleur estivales intenses ont duré 41 jours – le plus jamais enregistré.

Les températures ont atteint un record de 47,6 ° C dans la ville méridionale de Cordoue le 3 août.