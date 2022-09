Avertissement météo jaune alors que les orages et les fortes pluies s’apprêtent à inonder les Britanniques de craintes d’inondations potentiellement mortelles

Les BRITS sont préparés aux inondations, aux pannes d’électricité et au chaos des voyages ce week-end alors que de fortes averses inondent le pays.

Un avertissement météo jaune est en place pour de fortes pluies samedi avec une rafale d’orages commençant à se rassembler.

Les Britanniques ont été avertis de fortes pluies tout au long du week-end avec des inondations possibles Crédit : LNP

Inondations photographiées sur la bretelle de Malden Way dans le sud-ouest de Londres la semaine dernière Crédit : LNP

Le Met Office a émis l’avertissement jaune ci-dessus contre la pluie pour tout le samedi Crédit : Bureau MET

La première des tempêtes est attendue sur les bords ouest du Royaume-Uni aujourd’hui.

Des conditions instables de fortes pluies, de vents violents et d’orages assombriront alors les perspectives d’un week-end lumineux à partir de samedi.

Un avertissement météo jaune pour la pluie est en place dans toute l’Irlande du Nord et le sud-ouest de l’Écosse demain, avec un tonnerre qui devrait frapper.

Selon le Met Office, les zones les plus touchées pourraient voir tomber un mois de pluie (100 mm) en 24 heures, avec des avertissements d’inondations, des pannes d’électricité et une “petite chance que des eaux de crue rapides ou profondes mettent la vie en danger”.

Les embruns et les inondations pourraient également entraîner des conditions de conduite difficiles et certaines fermetures de routes.

Cela survient alors qu’un grand front météorologique à deux volets pousse au large de l’océan Atlantique, apportant de fortes pluies samedi matin, rapporte la BBC.

Le premier des deux fronts inondera l’Irlande du Nord, le Pays de Galles, la côte ouest de l’Écosse et les confins ouest de l’Angleterre.

Le second apportera samedi des plaques de pluie plus dispersées dans les Midlands, certaines parties du nord et du nord-est et de l’est de l’Angleterre.

Au milieu de fortes pluies, des vents “coup de vent” souffleront également sur la majeure partie du pays, avec des vitesses allant jusqu’à 41 mph dans le nord-ouest de l’Écosse et 26 mph dans le nord de l’Angleterre.

Malgré le vent et la pluie, les températures resteront entre le bas et le milieu de la vingtaine pour beaucoup.

Des sommets de 24C à Norwich, 23C à Londres, 22C à Liverpool, 20C à Édimbourg et 19C à Plymouth sont attendus.

Les prévisions du Met Office pour aujourd’hui indiquent que même s’il y aura des périodes ensoleillées tout au long de la journée, “des averses et des périodes de pluie plus longues” se développeront dans le nord-ouest.

Il existe également un “risque de fortes averses et d’orages dans certaines parties du sud de l’Angleterre et également du sud-ouest du Pays de Galles”.

À partir de samedi soir, les conditions orageuses persisteront malheureusement car la pluie devrait tomber tout au long du week-end.

La basse pression continuera de dominer notre météo pour la semaine à venir, un avertissement jaune de pluie a été émis pour samedi couvrant l’Irlande du Nord et le sud-ouest de l’Écosse. Porte-parole du Met Office

Dimanche verra des conditions continues et instables avec plus de vent et de pluie affectant l’ensemble du pays.

Cela est causé par un système de basse pression à proximité qui continue de propulser des périodes de pluie – qui seront parfois fortes et orageuses – sur le Royaume-Uni.

Et cela devrait rester car le Met Office pense que cela marquera le début d’une phase plus longue de temps orageux.

Les prévisionnistes estiment que du lundi 5 septembre jusqu’au mercredi 14 septembre, des nuages ​​épais et de fortes pluies orageuses ou des averses traverseront de nombreux endroits à travers la Grande-Bretagne.

Les températures devraient être autour de la moyenne mais variables au cours de cette période, a indiqué le Met Office sur son site Web.

Ils ont ajouté: “Vers la fin de la période, les précipitations devraient s’éteindre, ce qui rendra de nombreuses régions un peu plus sèches, bien qu’il puisse encore y avoir un risque d’averses pour de nombreux endroits.”

Un porte-parole du Met Office a déclaré au Sun: “La basse pression continuera de dominer notre météo pour la semaine à venir, un avertissement jaune pour la pluie a été émis samedi couvrant l’Irlande du Nord et le sud-ouest de l’Écosse.”

Les Britanniques se préparent à un lavage ce week-end alors que de fortes averses et un coup de tonnerre Crédit : Bav Media