Avertissement La tempête tropicale Elsa pourrait frapper la Floride avec des inondations et des tornades

La TEMPÊTE Elsa devrait traverser la Floride, frappant l’État avec des pluies torrentielles et des tornades – avec des craintes que les conditions météorologiques extrêmes ne mettent en péril la recherche de condos à Miami.

Le Sunshine State semble être directement sur la trajectoire de la tempête tropicale, qui devrait frapper les États-Unis dès mardi matin après avoir fait des ravages à Cuba et dans une série d’îles des Caraïbes.

Lisez notre blog en direct sur l’ouragan Elsa pour les toutes dernières nouvelles et mises à jour sur la tempête…

La tempête Elsa devrait frapper la Floride tôt mardi matin Crédit : Service national des ouragans

On craint que cela ne compromette la recherche de condos à Miami Crédit : Getty Images – Getty

Trois personnes ont été tuées par la tempête alors qu’elle frappait les côtes sud d’Haïti et de la République dominicaine samedi avec des vents de 65 mph.

Le National Hurricane Center a intensifié lundi son avertissement de tempête tropicale et ses veilles sur le bord ouest de la Floride après que plus de 180 000 personnes ont été évacuées à Cuba.

Le gouverneur Ron DeSantis a déclaré l’état d’urgence dans 15 comtés – dont Miami-Dade – avec des avertissements d’inondations et même de tornades.

« Tous les Floridiens sur la trajectoire potentielle de cette tempête doivent se préparer au risque de tornades isolées, d’ondes de tempête, de fortes pluies et d’inondations soudaines », a-t-il déclaré.

Alors que la Floride se prépare aux coups de la tempête Elsa, il est à craindre que le temps ne mette en danger les efforts de recherche visant à retrouver plus de 120 personnes portées disparues après l’effondrement du Champlain Tower South Condo à Surfside.

La partie restante du condo partiellement effondré a été démolie avant la tempête Elsa la nuit dernière – malgré les appels des survivants à sauver leurs animaux de compagnie.

Elsa a battu plusieurs îles des Caraïbes, dont la République dominicaine Crédit : EPA

Cette image satellite prise le 4 juillet montre Elsa se déplaçant vers la côte sud-ouest d’Haïti Crédit : AFP

Des explosions ont été entendues vers 22 h 30 HE avant que le bâtiment ne commence à s’effondrer. Cette décision est une étape clé pour reprendre la recherche de victimes alors que les sauveteurs tentent d’accéder à de nouvelles zones des décombres.

Le maire Daniella Levine Cava a déclaré que la destruction du bâtiment de « manière contrôlée » était « critique » pour élargir la portée de la recherche.

« Vraiment, nous ne pouvions pas continuer sans faire tomber ce bâtiment », a-t-elle déclaré.

« La structure debout a également constitué une menace pour le public et la sécurité, en particulier à l’approche de la tempête, étant donné que les vents de force tempête tropicale auraient pu la faire tomber d’une manière qui n’aurait pas pu être aussi contrôlée et prévue. »

L’ouragan Elsa a été déclassé en tempête tropicale samedi, mais représente toujours un risque énorme alors qu’il continue de se frayer un chemin vers la Floride.

La tempête devrait s’emparer d’une grande partie de Cuba lundi soir, avant d’atteindre le détroit de Floride mardi matin.

Les prévisionnistes ont prédit que la pluie, les ondes de tempête et les vents forts d’Elsa affecteraient la région et la péninsule de Floride au début de cette semaine.

Selon le National Weather Service, des rafales pouvant atteindre 57 mph pourraient frapper vers 7 heures du matin mardi.

Tampa Bay et Bradenton pourraient recevoir jusqu’à six pouces de pluie, tandis que les Keys en verront probablement jusqu’à quatre.

Les prévisionnistes disent que des vents en rafales et de fortes pluies pourraient frapper le sud de la Floride jusqu’à mercredi alors que la tempête traverse la côte ouest.

L’état d’urgence a été décrété dans 15 comtés qui se trouvent potentiellement sur le chemin d’Elsa.

Les résidents du comté de Pinellas préparent des sacs de sable à Walsingham Park pour aider à prévenir les inondations dans leurs maisons avant la tempête Elsa Crédit : Reuters

Des inondations devraient frapper certaines parties de la Floride cette semaine Crédit : Reuters

Ceux-ci couvrent Charlotte; Agrumes; Charbonnier; DeSoto ; Hardee; Hernando ; Hillsborough ; Lee ; Prélèvement; Lamantin; Miami-Dade ; Monroe ; Pasco ; Pinelles; et les comtés de Sarasota.

Cela a été publié pour donner aux gouvernements des États et locaux suffisamment de temps, de ressources et de flexibilité pour se préparer à la tempête.

Le météorologue du NHC, Robert Garcia, a déclaré: « Il n’est pas déraisonnable que les Floridiens du Sud soient prêts pour le potentiel d’un ouragan de catégorie 1 frappant à notre porte au début de la semaine prochaine. »

Cela survient après qu’Elsa a frappé plusieurs îles des Caraïbes au cours du week-end, avec un décès signalé à Sainte-Lucie, selon le Caribbean Disaster Emergency Management Ag

Pendant ce temps, un garçon de 15 ans et une femme de 75 ans sont décédés samedi dans des événements distincts en République dominicaine après que des murs se soient effondrés sur eux.

Des vagues de 356 cm à 427 cm de haut ont emporté des débris sur le rivage de la capitale Saint-Domingue.

À la Barbade, plus de 1 100 habitants ont signalé des dommages matériels et au moins 62 propriétés se sont effondrées alors que l’île était frappée par de fortes rafales et des pluies torrentielles.

Des arbres abattus ont également été signalés en Haïti, qui est particulièrement vulnérable aux inondations et aux glissements de terrain en raison de l’érosion et de la déforestation généralisées.

L’Agence de protection civile d’Haïti a déclaré dimanche que trois personnes avaient été blessées par des arbres abattus.

Les cultures de bananes et de bananes plantains ont été battues à Saint-Vincent alors que des vitesses de vent de 85 mph (140 km/h) ont été enregistrées.

On s’attendait à ce que l’onde de tempête d’Elsa fasse monter les niveaux d’eau d’un à cinq pieds (30 à 152 cm) au-dessus de la normale dans certaines régions.