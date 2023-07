Avertissement La menace terroriste de la Grande-Bretagne augmente avec HUIT attaques déjouées chaque année alors que l’Etat islamique et Al-Qaïda reprennent le pouvoir

Les SPOOKS déjouent HUIT attentats terroristes par an – au milieu des signes d’une « résurrection » d’Al-Qaïda.

Des avertissements sévères révèlent aujourd’hui que la menace terroriste augmente à nouveau avec un défi « évolutif et durable » pour le MI5.

La Grande-Bretagne fait face à huit tentatives d’attentats terroristes chaque année, selon de nouveaux chiffres choquants du ministère de l’Intérieur Crédit : Doug Seeburg – Le Soleil

75% du temps des services de sécurité est consacré à la lutte contre les menaces islamistes alors que ISIS et AQ « évoluent et s’adaptent » – avec des preuves qu’ils essaient toujours de cibler les Britanniques.

Les attaques nationales sont moins prévisibles et deviennent encore plus difficiles à détecter, dit-il.

Et les groupes islamistes à l’étranger représentent un risque persistant et en constante évolution pour les Britanniques au Royaume-Uni.

Malgré d’énormes pertes de territoire et de personnel, des groupes comme Daech et Al-Qaïda ont continué d’évoluer et de s’adapter et sont à nouveau en hausse.

Ils se concentrent sur l’intégration dans des groupes d’insurgés locaux et la constitution de petites cellules, dans le but d’attaquer le Royaume-Uni.

La propagande terroriste est toujours diffusée, conçue pour inspirer des attaques ailleurs.

Ils profiteront de la pression sur nos services de sécurité pour tenter de renforcer leur capacité à mener des attaques complexes et ciblées, prévient le rapport.

Al-Qaïda profitera du retrait occidental d’Afghanistan en août 2022 et exploitera ses propres relations personnelles avec les dirigeants talibans.

Ils pourraient utiliser l’État comme base pour lancer des opérations d’attaque à l’étranger.

Les groupes qui leur sont affiliés opèrent avec plus de liberté et de territoire que jamais auparavant.

Le changement climatique, le Covid et l’insécurité énergétique ont provoqué des conflits et le mécontentement des gouvernements du monde entier.

L’évolution de la technologie, comme la croissance d’Internet et même de l’IA, crée d’énormes opportunités à exploiter pour les agresseurs en herbe.

La mise à jour du concours a révélé que depuis la dernière mise à jour en 2018, il y a eu neuf attaques terroristes déclarées et 39 attaques interrompues – environ huit tentatives chaque année.

La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a déclaré dans l’avant-propos du rapport : « Nous estimons que le risque augmente – et je continuerai à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour perturber et réduire cette menace. Nous ne reculerons pas. »

La plupart des attaquants utilisent plus facilement des armes comme des véhicules et des couteaux.

Mais les explosifs – comme ceux utilisés lors de l’attaque de l’hôpital de Liverpool – sont toujours une menace.

Les menaces d’anciens prisonniers constituent toujours un risque énorme, prévient-il, avec le potentiel d’avoir des effets pendant des « décennies » à venir.

Le MI5 passe les trois quarts de son temps sur la principale menace pour le Royaume-Uni, qui vient du terrorisme islamique – responsable de 67% des attaques depuis 2018.

Près de deux sur trois en garde à vue pour des délits terroristes sont liés à la menace islamiste.

Désormais, il est dominé par des individus ou de petits groupes en dehors des principaux réseaux, ce qui les rend encore plus difficiles à détecter.