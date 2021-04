Une forte saison des tempêtes devrait frapper les États-Unis en 2021 avec huit ouragans en route.

Les prévisionnistes météorologiques de la Colorado State University (CSU) ont déclaré jeudi dans un rapport que 17 tempêtes nommées devraient frapper les États-Unis cette année.

Les prévisionnistes ont suggéré que la saison des tempêtes sera moins sévère que celle de 2020 mais qu’elle sera «une saison supérieure à la moyenne». Crédit: AP

Le rapport de la CSU suggère que huit ouragans se forment et quatre ouragans deviennent majeurs, atteignant la catégorie 3 ou plus.

CSU prédit que la saison des tempêtes 2021 sera moins sévère que celle de 2020, mais les prévisions «prévoient une saison supérieure à la moyenne», a déclaré Philip Klotzbach, météorologue à CSU sur Twitter.

La saison des ouragans devrait commencer en juin et durer jusqu’en novembre, avec un pic en août et septembre, selon The Independent.

Cependant, Klotzbach a déclaré que beaucoup de choses pourraient encore changer au cours des prochains mois et qu’il y avait «une incertitude avec ce délai précoce».

Des tempêtes ont frappé plusieurs États en 2020 ainsi que l’Amérique centrale et le golfe du Mexique. Crédit: AFP

L’université a compilé ses prévisions sur la base des données de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) et prévoit de mettre à jour ses prévisions une fois que l’agence annonce de nouveaux chiffres pour la période 1991 à 2020.

La NOAA identifie généralement une saison moyenne comme 12 tempêtes nommées, six ouragans et deux ouragans majeurs. Cette définition devrait changer en 2021 à mesure que l’agence met à jour sa description de saison chaque décennie, selon The Independent.

Une équipe d’experts en météorologie tropicale d’AccuWeather prévoit également que 16 à 20 tempêtes nommées frapperont les États-Unis en 2021, dont sept à 10 ouragans.

Les États-Unis ont subi 37 milliards de dollars de dommages en raison de la saison des tempêtes en 2020, selon la compagnie d’assurance Aon. Crédit: Reuters

Les États-Unis ont subi de graves dommages à la suite d’une saison des tempêtes record qui a frappé plusieurs États en 2020, ainsi que l’Amérique centrale et le golfe du Mexique.

La saison 2020 comprenait 30 tempêtes nommées, 13 ouragans et six ouragans majeurs, selon Yale Climate Connections.

L’ouragan Laura a été l’ouragan le plus fort et le plus destructeur des États-Unis en 2020 lorsqu’il a frappé le sud-ouest de la Louisiane. La compagnie d’assurance Aon a estimé que l’ouragan Laura avait causé des pertes de 16 milliards de dollars.

La société a également estimé que les ouragans et les tempêtes tropicales qui ont frappé les États-Unis en 2020 ont causé des dommages d’une valeur de 37 milliards de dollars.