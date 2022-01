avertissement hivernal alors que la tempête Malik apporte des vents massifs de 80 mph DEMAIN avec des alertes de danger pour la vie et des coupures de courant

Un avertissement météorologique HIVER a été émis alors que la tempête Malik devrait apporter des vents massifs de 80 mph DEMAIN.

L’alerte de danger pour la vie a été émise aujourd’hui, avec des coupures de courant attendues alors que les Britanniques combattent le torrent.

Les Britanniques font face à un avertissement météo hivernal demain Crédit : Simon Woodley / Agence de presse animale

Trois avertissements météorologiques sont en place pour le vent demain Crédit : MET OFFICE

La tempête Malik, nommée par l’Institut météorologique danois, apportera samedi des vents violents et un temps humide dans le nord du Royaume-Uni.

Pour les Britanniques, les rafales pourraient atteindre jusqu’à 80 mph dans les zones côtières exposées, mais plus largement 60 mph alors que Storm Malik se dirige vers l’est en direction du Danemark.

Le météorologue en chef du Met Office, Paul Gundersen, a déclaré: « Les impacts de la tempête Malik seront les plus importants au Danemark dimanche, mais la trajectoire de la tempête dans les heures précédentes signifie que le Royaume-Uni recevra un coup d’œil alors que Malik se déplacera vers l’est samedi. .

«Pour ceux du nord du Royaume-Uni, il y aura des vents violents et de la pluie samedi, avec des averses pouvant devenir hivernales sur les hauteurs du nord.

« Les vents les plus forts sont attendus dans les zones côtières exposées du nord et de l’est de l’Écosse, mais ce sera une journée venteuse pour la plupart. »

Trois avertissements météorologiques jaunes pour le vent ont été émis pour demain – couvrant l’Écosse, le nord de l’Angleterre et l’est de l’Irlande du Nord.

Une perte de puissance à court terme et d’autres services est probable – tandis que des blessures et un danger de mort pourraient survenir à cause de débris volants, a averti le Met Office.

Et des dommages aux bâtiments peuvent survenir, car les tuiles soufflent des toits pendant les vents violents.

Les vents les plus forts sont attendus dans l’est de l’Ecosse plus tard dans la matinée.

Pendant ce temps, la Grande-Bretagne devrait être recouverte de jusqu’à 20 pouces de neige en deux semaines après avoir fait face à des coups de vent hurlants qui pourraient même couper l’alimentation électrique demain.

Les températures devraient chuter le mois prochain, certaines parties du pays devant être frappées par un gel « atlantique » qui entraînera de fortes chutes de neige.

Le prévisionniste météorologique WXCharts prévoit jusqu’à 20 pouces de neige en Écosse, tandis que le nord de l’Angleterre verra probablement jusqu’à 2 pouces de neige.

La neige devrait tomber les 10 et 11 février.

Le Royaume-Uni est sur le point de geler avec des températures qui devraient atteindre -12 ° C en Écosse.

Le prévisionniste John Hammond a ajouté que février s’annonce « plus humide et plus venteux ».

Il avait précédemment déclaré au Sun: « Nous pourrions voir un temps plus froid commencer à faire des incursions plus nettes du nord au cours des premiers jours du nouveau mois, transformant une partie de cette pluie en neige. »

Un cycliste se fraye un chemin à travers un parc glacial de Richmond Crédit : Rick Findler / Agence Story Picture

Mer agitée ce matin avant la tempête Crédit : PA