WASHINGTON (AP) – Dans une réprimande extraordinaire du président Donald Trump, les 10 anciens secrétaires à la défense vivants ont mis en garde dimanche contre toute initiative visant à impliquer l’armée dans la poursuite des allégations de fraude électorale, arguant que cela conduirait le pays à devenir « dangereux, illégal et territoire inconstitutionnel. »

Les 10 hommes, démocrates et républicains, ont signé un article d’opinion publié dans le Washington Post qui remettait implicitement en cause la volonté de Trump de respecter son devoir constitutionnel de renoncer pacifiquement au pouvoir le 20 janvier. États, ainsi que des contestations judiciaires infructueuses, le résultat est clair, ont-ils écrit, sans préciser Trump dans l’article.

«Le temps de remettre en question les résultats est passé; le moment du dépouillement officiel des votes du collège électoral, tel que prescrit dans la Constitution et le statut, est arrivé », ont-ils écrit.

Les anciens chefs du Pentagone ont mis en garde contre l’utilisation de l’armée dans tout effort visant à changer le résultat.

«Les efforts visant à impliquer les forces armées américaines dans la résolution des conflits électoraux nous mèneraient dans un territoire dangereux, illégal et inconstitutionnel», ont-ils écrit. «Les responsables civils et militaires qui dirigent ou exécutent de telles mesures seraient responsables, y compris potentiellement passibles de sanctions pénales, des graves conséquences de leurs actes sur notre république.»

Un certain nombre d’officiers supérieurs, y compris le général Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées, ont déclaré publiquement ces dernières semaines que l’armée n’a aucun rôle dans la détermination du résultat des élections américaines et que leur loyauté est envers la Constitution et non à un chef individuel ou à un parti politique.

Les 10 anciens dirigeants du Pentagone ont également mis en garde dans leur article du Post contre les dangers d’empêcher une transition complète et harmonieuse au département de la Défense avant le jour de l’inauguration dans le cadre d’un transfert au pouvoir au président élu Joe Biden. Biden s’est plaint des efforts déployés par des responsables du Pentagone nommés par Trump pour entraver la transition.

Sans mentionner un exemple précis, les anciens secrétaires de la défense ont écrit que les transferts de pouvoir «se produisent souvent à des moments d’incertitude internationale concernant la politique et la posture de sécurité nationale des États-Unis», ajoutant: pour profiter de la situation.

Les tensions avec l’Iran représentent un tel moment. Dimanche marquait un an depuis l’assassinat américain de Qassem Soleimani, le plus haut général iranien; L’Iran a juré de venger le meurtre, et les responsables américains ont déclaré ces derniers jours qu’ils étaient en alerte accrue pour une attaque iranienne potentielle contre les forces ou les intérêts américains au Moyen-Orient.

Dans un autre signe de tension américano-iranienne, le secrétaire à la Défense par intérim, Christopher Milller, a annoncé dimanche soir qu’il avait changé d’avis sur le renvoi du porte-avions de la Marine, l’USS Nimitz, au pays du Moyen-Orient et qu’il conserverait à la place le navire. en service. La semaine dernière, Miller a annoncé qu’il renvoyait le Nimitz chez lui, décision à laquelle les officiers supérieurs se sont opposés.

En se renversant, Miller a cité «les récentes menaces émises par les dirigeants iraniens contre le président Trump et d’autres responsables du gouvernement américain». Il n’a pas précisé et le Pentagone n’a pas répondu aux questions.

L’article d’opinion dans le Post a été signé par Dick Cheney, William Perry, Donald Rumsfeld, William Cohen, Robert Gates, Leon Panetta, Chuck Hagel, Ash Carter, James Mattis et Mark Esper. Mattis était le premier secrétaire à la défense de Trump; il a démissionné en 2018 et a été remplacé par Esper, qui a été limogé quelques jours seulement après les élections du 3 novembre.

Le Post a rapporté que l’idée d’écrire l’article d’opinion a commencé par une conversation entre Cheney et Eric Edelman, un ambassadeur à la retraite et ancien haut responsable du Pentagone, sur la manière dont Trump pourrait chercher à utiliser l’armée dans les prochains jours.