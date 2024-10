Avertissement : étant donné l’âge de Trump, le président Vance est une réelle possibilité

Les débats vice-présidentiels sont-ils importants ? La sagesse conventionnelle dit non. Historiquement, les sondages ont montré que ces 90 minutes quadriennales ont peu d’effet sur la façon dont les gens voteront à l’élection présidentielle.

Le débat de mardi soir entre le candidat démocrate, le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, et son adversaire républicain, le sénateur JD Vance de l’Ohio, semble suivre ce modèle. Certains experts ont affirmé que Vance, qui avait livré une performance soignée et imperturbable, avait « gagné » le débat ; Walz semblait plus nerveux et a tâtonné plusieurs questions, même s’il l’a fait, selon les vérificateurs des faits, mentir beaucoup moins souvent. Walz a également marqué gros à la fin, lorsqu’il a poussé Vance à confirmer que le président Biden avait bien remporté les élections de 2020 et a qualifié la déviation de Vance de « non-réponse accablante ».

Selon un sondage effectué immédiatement après le débat, la plupart des électeurs considéraient que débattre d’une égalité, et les deux hommes ont vu des augmentations dans leurs notes de faveur, bien que cela ne change probablement pas le fait que les chiffres de Walz sont inhabituellement élevés tandis que ceux de Vance sont remarquablement élevés. faible.

Comme indiqué précédemment, aucun de ces éléments n’aura probablement d’importance en novembre.

Sauf pour une chose. Une chose très importante et rarement évoquée : si Donald Trump gagne, Vance pourrait très bien devenir président. Ce qui devrait être préoccupant compte tenu de la faiblesse historique des taux d’approbation de Vance : avant le débat, Vance était plus impopulaire que n’importe quel choix de vice-président dans l’histoire moderne, y compris Sarah Palin, à qui l’on attribue souvent le mérite d’avoir aidé John McCain à perdre son élection en 2008.

Vance serait, après tout, à un battement de cœur de la présidence. Et s’il gagnait, Trump, âgé de 78 ans, deviendrait, à la fin de son mandat, le président le plus âgé à avoir jamais occupé ce poste.

Et les récentes divagations de Trump et discours absurdesainsi que sa décision de refuser un deuxième débat avec sa rivale démocrate, la vice-présidente Kamala Harris, et de se retirer d’un entretien prévu de « 60 minutes », indiquent qu’il pourrait déjà être aux prises avec des problèmes de cognition et/ou d’endurance, en en plus des raisons stratégiques qui sous-tendent les choix.

En plus des insensés réguliers sur les requins et Hannibal Lecter, et des mensonges scandaleux selon lesquels les immigrants haïtiens de Springfield, dans l’Ohio, mangeraient les chiens et les chats de leurs voisins, Trump a récemment accusé le président de la Corée du Nord d’avoir tenté de le tuer (il semble avoir a confondu la Corée du Nord avec l’Iran) et a reconnu qu’il ne sait pas ce qu’est le Congo (même s’il a faussement affirmé que « beaucoup de gens » de là-bas inondent les États-Unis)

Il va sans dire que si Harris disait l’une de ces choses, la presse lui demanderait de se retirer. C’est précisément ce qui s’est produit après que le président Biden ait raté, de manière beaucoup moins dramatique, son débat de juin contre Trump.

En l’absence de Biden en campagne électorale, Trump et Vance ont attaqué la « politique » de Harris, qui témoigne honnêtement d’une ignorance choquante du rôle du vice-président.

Ceux d’entre nous qui ont suivi un cours d’éducation civique au lycée ou qui ont vu au moins un épisode de « The West Wing » ou de « Veep » comprennent que la fonction principale du vice-président est de soutenir le président, parfois de le remplacer. président et, plus important encore, assumer la fonction de président en cas de décès ou d’incapacité du président.

Même si le manque notable de cohérence et d’énergie de Trump n’est pas une indication d’un déclin mental ou physique, il n’en reste pas moins que Vance est, sur la base du seul âge de Trump, parmi les candidats à la vice-présidence les plus susceptibles d’être appelés à remplir ce rôle dans l’histoire. de la république.

Oui, le gars qui a écrit l’intro du Projet 2025, qui ne fait pas confiance aux gens qui n’ont pas d’enfants, qui a admis que les histoires racistes sur la communauté haïtienne de Springfield étaient fausses mais les a quand même répandues, qui pense que les femmes devraient rester dans des relations abusives pour le bien de la « famille » et que la solution à notre problème de garde d’enfants est grand-mère et qui a qualifié le viol de « désagrément ». Ce type pourrait très bien devenir notre président.

Ainsi, le débat de mardi soir devrait être moins vu comme Vance affrontant Walz que comme Vance offrant un aperçu de lui-même en tant que leader du monde libre.

Comme beaucoup l’ont dit en louant sa performance, Vance a proposé une version plus raffinée des nombreuses politiques irréfléchies de Trump (tarifs de douane, projet 2025), des interprétations erronées (par exemple sur la responsabilité de l’administration Biden dans l’inflation) et des mensonges purs et simples (affirmant que les crimes violents sont par exemple, ou que la plupart des Américains soutiennent des lois draconiennes sur l’avortement.)

Plus important encore, en refusant de contredire le grand mensonge de Trump sur les élections de 2020, Vance nous a dit à peu près tout ce que nous devions savoir sur sa potentielle présidence. Comme l’a déclaré à CNN un électeur indécis du Michigan après le débat : « Je ne pense pas pouvoir confier mon vote à quelqu’un s’il ne le respecte pas. »

Lorsque Biden a battu Trump en 2020, beaucoup craignaient que les républicains de MAGA ne trouvent ensuite un candidat qui défendrait le même programme nationaliste, élitiste et source de division, mais sans le maquillage orange, les nombreux procès et la tendance à se lancer dans des diatribes narcissiques et souvent déroutantes. .

D’après le débat vice-présidentiel, il semble que ce soit le cas.