Avertissement émis aux Australiens qui possèdent une friteuse à air Kmart populaire après que les plans de travail se fissurent à cause de la chaleur

Un acheteur de Kmart a averti les autres de ne pas laisser les friteuses à air trop près des objets, après que la chaleur de l’appareil populaire ait endommagé son éclaboussure.

La femme nommée Meg a posté une photo sur un groupe Facebook Kmart montrant la barrière en verre de protection avec de grandes fissures après qu’elle ait été laissée trop près du mur.

Cela arrive moins d’une semaine après qu’un autre acheteur de Kmart ait affirmé que sa friteuse à air avait laissé son plan de travail en pierre avec des fissures.

« Donc, ce n’est pas une bonne idée de mettre la friteuse à air devant les éclaboussures de verre », a déclaré la légende de la photo.

Un intervenant a souligné: « Mes instructions indiquent qu’il doit être à 30 cm du mur. »

Mais un autre utilisateur de Facebook a déclaré: « (Cela) ne devrait pas arriver s’il s’agit de verre trempé et censé être du verre trempé derrière les tables de cuisson. »

Il y a quelques jours à peine, la cliente de Kmart, Serene, a posté l’image choquante en ligne montrant une longue fissure dans son plan de travail en pierre sombre.

«Juste un renseignement et un avertissement», a-t-elle écrit. « J’ai acheté la grande friteuse à air et j’ai adoré … jusqu’à ce que je remarque une grosse fissure dans mon plan de travail. »

Serene affirme que la chaleur émanant du bas de la friteuse à air de 7,5 litres a causé des dommages irréversibles sur le comptoir de sa famille.

L’acheteur a signalé les dommages au groupe Kmart Hacks and Decor lundi (photo)

L’acheteur de Kmart affirme que sa friteuse à air de 7,5 litres (photo) a fait craquer son banc de cuisine en pierre

La découverte des dégâts a été encore plus dévastatrice pour Serene, puisqu’elle venait d’acheter sa nouvelle maison.

«Ouais, je suis foutu car j’ai acheté cet endroit il y a seulement trois mois. Ma cuisine parfaite, dit-elle.

D’autres fans de Kmart n’ont pas tardé à commenter la photo, beaucoup étant choqués par les dégâts.

«Je suis vraiment désolé que cela vous soit arrivé. C’est très attentionné de votre part d’avertir les autres », a déclaré l’un d’eux.

«Noooo! C’est terrible, dit un autre.

Un autre client a affirmé que la même friteuse à air de 7,5 litres avait causé les mêmes dommages sur sa propre table de cuisine en pierre.

Kmart a été contacté pour commenter les dommages liés à leur friteuse à air populaire

Le modèle de friteuse à air de 3,2 litres du détaillant à petit budget est en vente chez Kmart pour 69 $

Certains ont suggéré de placer la friteuse à air sur une planche à pain ou une tuile pour une protection future.

«Il est dit dans les instructions de le mettre (la friteuse à air) sur quelque chose», a déclaré l’un d’eux.

«Vous devriez toujours sortir la friteuse à air sur une planche. Je suis sur quelques sites de friteuses à air et cela arrive aux dessus de banc en pierre. Une chaleur extrême les fera craquer », a ajouté un autre.

Dans le manuel d’instructions du produit, Kmart conseille que l’appareil ne doit être utilisé que sur une surface «stable, horizontale, plane et résistante à la chaleur», et «il est recommandé de placer la friteuse à air sur un coussin chauffant isolé».

Un autre acheteur a écrit sur la page Kmart Hacks and Decor que la friteuse à air a causé les mêmes dommages à son propre plan de travail de cuisine (photo)

Kmart a déclaré au Daily Mail qu’ils s’engageaient à concevoir des produits de grande qualité pour leurs clients dévoués.

«Chez Kmart, nous nous engageons à concevoir et à créer des produits de grande qualité pour nos clients; et nous sommes fiers d’offrir aux familles une large gamme d’appareils de cuisson.

«Les friteuses à air sont l’une de nos catégories d’appareils les plus populaires; avec une note client 5 étoiles et une page de fans dédiée sur Facebook avec plus de 398 000 membres », a déclaré un porte-parole de Kmart.

«En ce qui concerne les appareils électriques, nous recommandons aux clients de se familiariser avec les précautions de sécurité décrites dans nos manuels d’utilisation. Cela garantira que les produits sont utilisés correctement.

« Il est recommandé de placer les friteuses à air sur des surfaces sèches, de niveau, stables et résistantes à la chaleur (loin des armoires suspendues ou des presses, qui peuvent être endommagées par la vapeur) », a déclaré le porte-parole de Kmart.