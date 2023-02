Avertissement d’un chien de garde concernant l’utilisation par la police d’équipements de surveillance fabriqués en Chine

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les forces de police britanniques sont «traversées» par des caméras chinoises, des drones et d’autres équipements de surveillance, a averti un chien de garde.

Le commissaire à la biométrie et aux caméras de surveillance, Fraser Sampson, a déclaré que les résultats d’une enquête menée par son bureau (l’OBSCC) suggéraient également que les organismes utilisant l’équipement étaient “généralement conscients qu’il existe des problèmes de sécurité et d’éthique concernant les entreprises fournissant leur kit”.

Les découvertes surviennent au milieu des inquiétudes croissantes concernant la menace des ballons espions chinois qui ont incité le Royaume-Uni à revoir ses mesures de sécurité après que les États-Unis ont abattu quatre objets volant dans son espace aérien ce mois-ci. Washington a déclaré que l’un d’entre eux était un logiciel espion chinois.





Pendant ce temps, les craintes de sécurité concernant l’utilisation par la police de drones fabriqués en Chine ont également été soulevées.

Le questionnaire, envoyé en juin de l’année dernière, a interrogé les 43 forces de police d’Angleterre et du Pays de Galles – ainsi que la police britannique des transports, la police nucléaire civile, le ministère de la Défense et la National Crime Agency (NCA), sur leur utilisation et gouvernance de la vidéosurveillance et d’autres caméras de surveillance, y compris sur les drones et les hélicoptères, la vidéo portée sur le corps et la reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation (ANPR).

Selon le chien de garde, plusieurs des personnes interrogées ont déclaré que leurs systèmes de caméras utilisaient des équipements pour lesquels il y avait eu des problèmes de sécurité ou d’éthique, notamment les sociétés Dahua, Hikvision, Honeywell, Huawei et Nuuo.

M. Sampson a déclaré: «Il ressort très clairement de cette analyse détaillée des résultats de l’enquête que le domaine de la police au Royaume-Uni est traversé par des caméras de surveillance chinoises. Il est également clair que les forces qui déploient ces équipements sont généralement conscientes qu’il existe des préoccupations de sécurité et d’éthique concernant les entreprises qui fournissent leur kit.

«Il y a eu beaucoup de nouvelles ces derniers jours sur la façon dont nous devrions nous inquiéter des ballons espions chinois à 60 000 pieds dans le ciel. Je ne comprends pas pourquoi nous ne sommes pas au moins aussi préoccupés par les caméras chinoises six pieds autour de notre tête dans la rue et ailleurs…

“Moi-même et d’autres disons depuis un certain temps que nous devrions, à la fois pour des raisons de sécurité et d’éthique, nous demander vraiment s’il est jamais approprié que des organismes publics utilisent des équipements fabriqués par des entreprises avec des questions aussi sérieuses qui pèsent sur eux.”

Sur les 47 corps et forces contactés, 39 ont répondu. Les forces de police de la ville de Londres, du Gloucestershire, du Grand Manchester, du Gwent, du Merseyside, du South Yorkshire et de la vallée de la Tamise et la NCA n’ont pas participé à l’enquête, que l’OBSCC a qualifiée de “décevante”.

Quelque 23 des 31 personnes interrogées qui ont déclaré utiliser des caméras sur des drones ont déclaré être au courant de “préoccupations de sécurité ou d’éthique” concernant le fabricant chinois DJI, indiquent les résultats.

Au moins 18 ont déclaré que leurs systèmes de caméras externes utilisaient des équipements pour lesquels il y avait des problèmes de sécurité ou d’éthique. Alors qu’au moins 24 ont donné la même réponse lorsqu’on leur a posé des questions sur les systèmes de caméras internes.

Au moins 11 répondants ont fourni cette réponse lorsqu’ils ont été interrogés sur leurs systèmes ANPR. Il y en avait également au moins deux qui ont déclaré utiliser des caméras fabriquées par Hikvision pour la vidéo portée sur le corps.

Un porte-parole du National Police Chiefs ‘Council (NPCC) a déclaré: “Suite aux directives du gouvernement selon lesquelles les départements gouvernementaux ont reçu pour instruction de cesser le déploiement de tels équipements autour de sites sensibles, la police britannique procédera aux examens nécessaires pour garantir le respect des normes de sécurité nationale.

« Les clauses et conditions contractuelles types sont largement utilisées dans les services de police, et celles-ci incluent des dispositions spécifiques pour l’égalité, la diversité et les droits de l’homme. Celles-ci sont imposées aux fournisseurs sous contrat et seraient utilisées pour faire respecter toute rupture de contrat. »

Plus des deux tiers des drones exploités par les forces de police au Royaume-Uni sont fabriqués par une entreprise chinoise inscrite sur une liste noire aux États-Unis, a rapporté The Telegraph.

Les données de la police britannique auraient montré qu’au moins 230 des 337 drones exploités par 37 forces de police sont fournis par DJI, selon les données obtenues en vertu des lois sur la liberté d’information. Certaines forces ont refusé de révéler les entreprises fournissant leurs drones.

Une source du ministère de l’Intérieur a déclaré mardi au journal que la ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, avait des “préoccupations” concernant l’utilisation de la technologie chinoise au Royaume-Uni et voudrait que la police s’assure que toutes leurs données sont “sécurisées et non vulnérables à toute ingérence d’un État étranger. ”.

«La police prend toutes les mesures possibles pour protéger et sécuriser les données obtenues à l’aide de drones. Les forces se conforment à la fois au code de pratique des caméras de surveillance et au code de pratique du commissaire à l’information », a ajouté le NPCC.

Un porte-parole de Hikvision a déclaré : « Il est catégoriquement faux de présenter Hikvision comme une menace pour la sécurité nationale. Aucune institution technique ou évaluation respectée n’est parvenue à cette conclusion.

“En tant que fabricant, Hikvision ne stocke pas les données vidéo des utilisateurs finaux, n’offre pas de stockage en nuage au Royaume-Uni et ne peut donc pas transmettre les données des utilisateurs finaux à des tiers. Les caméras Hikvision sont conformes aux lois et réglementations britanniques applicables et sont soumises à des exigences de sécurité strictes.

La société a salué l’examen du NPCC et s’est “engagée à respecter les normes les plus élevées et le respect des droits de l’homme”, a ajouté le porte-parole.