Avertissement du marché de Noël sur les prix des denrées alimentaires – voici pourquoi ils augmentent

Les marchés de NOËL ont averti les clients d’une augmentation des prix des denrées alimentaires – voici pourquoi ils augmentent.

La hausse des prix sur les marchés de Noël de Manchester signifiera que les Britanniques devront débourser davantage pour leurs friandises festives préférées.

Les marchés de Noël de Manchester augmentent leurs prix en raison de l’inflation

Mais les vendeurs ont défendu la hausse des prix en disant qu’ils ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour ne pas augmenter le coût de la nourriture et des boissons. Crédit : MEN Media

Le taux d’inflation du Royaume-Uni a atteint 10,1 % en septembre, sous l’effet de la flambée des prix de l’alimentation et de l’énergie.

Et cela signifie que les visiteurs devront désormais budgétiser leur visite annuelle aux marchés de Noël en tenant compte de ces prix.

L’inflation a fait grimper les prix jusqu’à 1,50 £ sur les produits alimentaires, certaines saucisses coûtant désormais 7 £.

Les saucisses allemandes chaudes sont passées de 5 £ l’année dernière à 6,50 £ cette année – avec des oignons à 50 pence supplémentaires – tandis que la currywurst coûte maintenant 7 £ contre 6 £ chez un certain nombre de vendeurs.

Et les boissons sont en hausse entre 50p et 1 £ par rapport à l’année dernière avec du gluhwein à partir de 5 £ et de la bière blonde à 6 £ la pinte sur de nombreux stands.

Au bar The Mill sur Exchange Square, les boissons vont de 7,50 £ pour un grand vin chaud et pour des cafés plus légers, tandis que des cocktails de Noël, dont une saveur Manchester Tart, coûtent 9 £.

Il y a aussi de fortes augmentations dans les populaires Pig and Barrell et Clowbecks Farmhouse Kitchen – avec des rouleaux de porc rôtis chauds et des pommes de terre au fromage du Lancashire augmentant d’une livre ou plus.

Les randonnées coûteuses sont venues pour une raison, les produits de première nécessité tels que la nourriture et les boissons non alcoolisées ayant augmenté au cours de la dernière année.

Et les vendeurs luttant contre ces surcoûts ont été contraints d’augmenter leurs prix ou de faire faillite.

Le directeur de Pig and Barrell et Clowbecks a défendu les augmentations de prix, affirmant que c’était la première fois qu’ils augmentaient les prix sur les marchés depuis 2019.

Una Le Roux a déclaré qu’il était inévitable que les augmentations généralisées des prix du carburant, de la nourriture et des services cette année aient toujours un impact sur les commerçants.

Una a déclaré: “Tous les prix ont augmenté partout – que ce soit les prix du carburant, les prix du personnel, les prix des denrées alimentaires, tout a augmenté. Nous n’avons pas vraiment augmenté les prix depuis avant la pandémie en 2019.

“Personne ne regarde même les prix vraiment, et je n’ai eu qu’une seule plainte jusqu’à présent. La ville est vraiment occupée, partout où nous essayons de réserver pour le dîner est complet, il n’y a pas de réservations, donc les gens en ce moment semblent envie de sortir et de dépenser de l’argent.

“Peut-être qu’en janvier, les gens réfléchiront à nouveau, mais pour l’instant, les gens veulent sortir et profiter de leur Noël.”

Et Maman Mia ! Le propriétaire de la pizzeria sur Exchange Street, Siro Zanolla, a déclaré qu’il avait travaillé aussi dur que possible pour maintenir les prix bas.

Le marchand italien dit qu’il n’a augmenté les prix des pizzas que de 50 pence mais qu’il a maintenu les prix du gluhwein stables.

Il a déclaré: “Tout a augmenté pour nous, nos fournisseurs sont maintenant 30% plus élevés – mais des choses comme la mozzarella sont maintenant 70% plus élevées, donc c’est difficile. Nous espérons que les gens voudront toujours venir nous soutenir parce que nous aimons venir ici.

“C’est notre 10e année et nous avons déjà eu beaucoup de nos habitués qui reviennent nous dire bonjour aujourd’hui et c’est formidable à voir.”

Le porte-parole de Noël du Manchester Council, le conseiller Pat Karney, a déclaré: “Les prix ont augmenté partout, comme vous le savez, tous les magasins dans lesquels vous allez ont augmenté.

“Mais l’accent est mis sur le fait que vous pouvez descendre et simplement vous asseoir et passer un bon moment gratuitement, vous n’avez rien à acheter, vous pouvez descendre et simplement profiter de l’environnement.”

Cependant, les hausses de prix n’ont pas semblé rebuter les milliers de personnes qui ont afflué à la journée d’ouverture jeudi.

Les étals du marché ouvriront désormais tous les jours de 10h à 20h, tandis que les stands de nourriture et de boissons ouvriront de 11h à 21h dans le centre-ville.