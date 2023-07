Avertissement du chaos des vacances cet été alors que les grèves du contrôle du trafic aérien vont immobiliser des milliers de vols vers l’Europe

Les BRITS ont été avertis d’encore plus de chaos pendant les vacances d’été, car une nouvelle action industrielle touchera un tiers de tous les vols européens.

Des dizaines de milliers de vols risquent d’être retardés ou annulés après que les contrôleurs aériens européens ont déclaré qu’ils se retireraient, ce qui s’ajoute aux défis existants des « fortes surcharges » dans le trafic.

La nouvelle des grèves intervient alors que les vacanciers étaient déjà prévenus de sérieux retards dus à des surcharges de trafic Crédit : Getty

L’action revendicative ajoutera au chaos des vacances pour des milliers de personnes qui sont désormais confrontées à des retards ou des annulations de vols plus graves Crédit : Getty

Les vacanciers britanniques devront désormais patienter pour savoir si leurs voyages seront impactés, les dates des grèves devant être annoncées dans les « prochains jours ».

À travers le continent, les compagnies aériennes auront du mal à s’adapter aux énormes défis opérationnels des débrayages, qui comprendront probablement une réduction des vols.

Les contrôleurs d’Eurocontrol sont en grève après l’échec des pourparlers sur les listes, la dotation en personnel et les salaires.

Une source de l’industrie a déclaré au Times que l’action revendicative pourrait perturber jusqu’à 12 600 vols à travers l’Europe par jour.

« Dans une grève généralisée, 20 à 30 % des vols seraient au moins retardés. Ce sont de gros chiffres », a déclaré la source.

Cela survient après que les vacanciers britanniques ont déjà été avertis d’un été «difficile» à venir avec de «fortes surcharges» de trafic à travers l’Europe.

L’été dernier a déjà vu d’énormes retards dans les aéroports, des vols annulés et des bagages perdus alors que les voyageurs se dirigeaient vers l’étranger après Covid.

Cette année, Eurocontrol a déclaré qu’il connaîtrait des surcharges la plupart des jours dans les régions clés et pendant les jours de pointe – en particulier les vendredis et les week-ends – dans les hauts lieux touristiques comme Londres, Barcelone, Athènes et Budapest.

Ils ont lancé l’avertissement au début de la haute saison estivale, avec environ 33 000 vols quotidiens attendus à travers l’Europe de juillet à la mi-août.

Ce chiffre représente une augmentation d’environ 7 % par rapport aux chiffres de l’an dernier.

Les Britanniques devraient effectuer plus de 25 millions de voyages à l’étranger d’ici septembre, principalement en avion.

Dans une lettre vue par le Times, l’Union Syndicale Bruxelles, qui représente les fonctionnaires de l’UE, a déclaré qu’elle n’avait d’autre choix que de poursuivre les grèves.

« Aussi difficile que l’action revendicative soit pour tout le monde, nous ne voyons pas d’autre voie à suivre que de vous informer de notre décision de progresser [with strikes].

« Notre cas est légal, solide et équitable, et dans l’intérêt de l’agence, du gestionnaire de réseau, de nos parties prenantes (opérationnelles et États membres), du public volant en général et de nous-mêmes en tant que fidèles employés de l’agence. »

Avant l’annonce de la grève, Raúl Medina, directeur général d’Eurocontrol, a prévenu : « Cet été en Europe est difficile car nous avons moins d’espace aérien disponible en raison de la guerre en Ukraine et des besoins militaires. . . Nous avons besoin que chacun joue son rôle.

« Les aéroports doivent être bien dotés en personnel, il est vital [air traffic services] fournir suffisamment de capacité et les compagnies aériennes respectent leurs horaires.

Medina affirme que l’augmentation de l’activité militaire en Europe a réduit la quantité d’espace aérien disponible jusqu’à 20 %, ce qui signifie que certaines parties de la région gèrent beaucoup plus de trafic en raison des vols redirigés.

Il a ajouté que : « Les actions revendicatives récentes ont causé de nombreux retards.

« Nous pouvons gérer des situations comme celle-là dans des périodes plus calmes, mais si cela se produit au milieu de l’été, ce sera beaucoup plus difficile. »